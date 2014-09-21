فاصله زیادی با نقطه آرمانی در انتقال ارزشها داریم

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ ابوالفضل طهماسبی ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران افزود: شعار امسال هفته دفاع مقدس "ایستادگی دیروز، عزت امروز و تعالی فردا" با هدف انتقال فرهنگ ایثار و شهادت به نسل امروز که از فضای دیروز جنگ آگاهی لازم را ندارند نامگذاری شده است که می‌توانیم با بهتر معرفی کردن الگوهای دفاعی کشور فرهنگ شهادت را در میان جوانان بهتر شناسایی کنیم.



وی با بیان اینکه رزمندگان و سرداران زنجانی طی هشت سال دفاع مقدس همواره به عنوان نیروهای پیشتاز حضور داشتند افزود: در طی هشت سال دفاع مقدس رزمندگان زنجان در قالب نیروهای غواص در چندین عملیات بزرگ و کوچک به عنوان نیروهای خط شکن حضور داشتند.



طهماسبی با بیان اینکه فرهنگ ایثار و شهادت مایه حفظ دیانت کشور است، ایستادگی، مقاومت و فرهنگ ایثار و شهادت را از مهمترین رویکردهای دوران دفاع مقدس عنوان کرد و افزود: دفاع‌مقدس الگویی ناب برای پاسداری از کشور محسوب می‌شود؛ بویژه برای جوانان که نقش مهمی در آینده کشورمان دارند.



فرمانده سپاه ناحیه زنجان گفت: امسال هفته دفاع‌مقدس از 31 شهریور تا 7 مهرماه نامگذاری شده است که روز اول به‌نام رزمندگان نیروهای مسلح، روز دوم علم، جوانان و سربازان، روز سوم دفاع همه جانبه و بصیرت، روز چهارم شهیدان، ایثارگان و زنان اسوه مقاومت، روز پنجم ولایت، فرهنگ اسلامی خانواده و سلامت"، روز ششم نکوداشت فرماندهان، و روز هفتم عزت، پایداری، وحدت ملی، استکبارستیزی خواهد بود.



سرهنگ طهماسبی افزود: برگزاری 11 یادواره در مساجد شهرستان، نشست روشنگری در حوزه ‏های جنگ دیروز و جنگ امروز، همایش پیشکسوتان جبهه و جنگ، استقبال از دو شهید گمنام در عوارضی، نشست بصیرتی مقابله فرهنگی جبهه و جنگ با ماهواره، هفت شب هفت حدیث که اختصاص به خاطره‎گویی یادگاران جنگ دارد، غباروبی مزار شهدا، افتتاح چند پایگاه مقاومت در شهرستان و روستاها و تجلیل از چهره‌های شاخص محله اعم از دانش‎آموز، دانشجو و ورزشکار و نواختن زنگ مقاومت از جمله برنامه های هفته دفاع مقدس در زنجان است.



