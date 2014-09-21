به گزارش خبرنگار مهر، سید حسین سجادی ظهر یک شنبه در شورای هماهنگی ترافیک شهرستان بیرجند اظهار کرد: آموزش و پرورش دستگاهی مستقل از سایر دستگاهها نیست چراکه میزبان فرزندان همه شهروندان است.
وی با تأکید بر اینکه سرمایه انسانی، بالاترین سرمایه آموزش و پرورش است، تصریح کرد: در سال تحصیلی جدید تلاش میشود که به گونهای فرهنگسازی شود که امسال سال بدون حادثهای را در بیرجند داشته باشیم.
مدیر اداره آموزش و پرورش بیرجند از برگزاری جشن روز شکوفهها همزمان با اول مهر ماه خبر داد و گفت: فردا حدود پنج هزار دانشآموز سال اولی ساعت هفت و 30دقیقه صبح اولین روز مدرسه خود را آغاز میکنند.
رئیس پلیس راهور خراسان جنوبی نیز در این جلسه با تأکید بر تسریع در روند انجام خطکشیهای معابر شهر، گفت: شهرداری ملزم است تا پنجم مهر ماه خط کشی تمام معابر را به اتمام برساند.
جریمه 50 هزار تومانی برای عدم توجه به پرچم پلیس مدرسه
علیرضا حسنی اضافه کرد: همچنین سرعت گیرهایی که آسفالته هستند باید هر چه زودتر توسط شهرداری رنگ آمیزی و در فواصل نزدیک به آن نیز علائم هشدار دهنده نصب شود.
وی یادآور شد: علاوه بر این تهیه 500 دست لباس پلیس مدرسه و 100 دست لباس همیار پلیس به تصویب رسیده که روند تهیه و توزیع آن باید هرچه زودتر تسریع شود و امیدواریم بتوانیم داخل هر سرویس مدرسه یک همیار پلیس داشته باشیم.
رئیس پلیس راهور خراسان جنوبی از برگزاری همایش همیاران پلیس و پلیس مدرسه تا 15 مهرماه خبر داد و افزود: رانندگانی که به دستور پلیس مدرسه توجه نکنند مشمول پرداخت جریمه میشوند.
حسنی ادامه داد: این رانندگان علاوه بر اینکه به پرداخت مبلغ 50 هزار تومان جریمه نقدی محکوم میشوند، نمره منفی نیز در کارنامه آنها به ثبت میرسد.
فرماندار بیرجند نیز در این جلسه با اشاره به آغاز سال تحصیلی جدید، عنوان داشت: راهنمایی و رانندگی و سایر دستگاههای ذیربط باید نسبت به برقراری امنیت و حفظ جان شهروندان در این روزها توجه ویژهای داشته باشند.
رضا منصوری با بیان اینکه اهمیت برقراری امنیت و نظم در ترافیک بر کسی پوشیده نیست، بیان کرد: نتیجه این نظم تأمین سلامت و امنیت جان همشهریان بوده و سبب ایجاد بستر مناسبی برای تسهیل در رفت و آمد شهری میشود.
وی با بیان اینکه دانشآموزان آیندهسازان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران هستند، تصریح کرد: مدرسه بستر مناسبی است که با رفتار و اعمال خوب خود فرهنگ خوبی را به آنها از همین سنین کودکی آموزش دهیم تا فرهنگ کشور متعالیتر از گذشته شود.
وی به آغاز هفته دفاع مقدس اشاره و خاطر نشان کرد: اجرای برنامههای مختلف در این هفته و شرکت در مراسم مختلف سبب زنده شدن یاد و خاطره شهیدان میشود.
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