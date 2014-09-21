به گزارش خبرنگار مهر، قاسم طاهری ظهر يكشنبه در نشست خبري استقبال از مهر در ساختمان قطار شهري مشهد با بيان اينكه طبق قانون سامانه حمل و نقل ریلی، دولت و شهرداری با همراهی مردم باید هزینه‌های این سیستم را تامین کنند؛ اظهار كرد: در سفر اخير رياست جمهوري به مشهد درخواست یارانه به مترو مطرح شد.

مدیرعامل شرکت بهره‌برداری قطار شهری مشهد از پيگيري قطار شهري مشهد براي بومي سازي قطعات واگن مترو خبر داد و گفت: با واگن سازان بومی وارد مذاکره شديم و تا كنون 22 قرارداد ساخت داخل در حوزه قطعات واگن مترو منعقد شده است.

وی بيان كرد: دولت باید در سه سال گذشته مبلغ 90 میلیارد تومان به عنوان یارانه مترو به شرکت بهره‌برداری اختصاص مي داد كه تنها حدود 12 میلیارد تومان پرداخت و بقیه را شهرداری مشهد پرداخته است.

مدیرعامل شرکت بهره‌برداری قطار شهری مشهد از جابه جايي 85 میلیون نفر مسافر در 43 ماه گذشته خبر داد و گفت: 12 میلیون نفر در ایستگاه بسیج و برای تشرف به حرم رضوي جابجا شده‌اند.

طاهري کمترین رفت و آمد را در ایستگاه آزادی با حدود یک و نیم میلیون نفر در 4 سال گذ شته و رکورد بیشترین مسافر در اسفند ماه 91 با سه ميليون مسافر ذكر كرد.

وي از خطرات موجود در قطار شهري مشهد براي شهروندان كه نياز به فرهنگ سازي دارد نقض حريم ريلي عنوان كرد و گفت: دو هزار و 214 مورد نقض حریم ریلی در این چهار سال صورت گرفته که البته در اين سالها هيچگونه حادثه ای در مترو مشهد رخ نداده است و از طرف سازمان حمل و نقل بين المللي به عنوان بهره بردار نمونه تقدير شده ايم.

مدیرعامل شرکت بهره‌برداری قطارشهری مشهد با يادآوري اينكه در شب تولد امام رضا(ع) 152 هزار نفر مسافر جابه جا شد كه ركورد اين سالها را شكست؛ افزود: در سال 92 تعداد 91 هزار نفر و در سال 93 تعداد 95 هزار نفر میانگین جابجایی مسافر در روز بوده ضمن اینکه این آمار در روزهای تعطیل به 112 هزار نفر رسیده است.

طاهری تصریح کرد: هزینه برق شرکت بهره‌برداری قطارشهری مشهد در سال گذشته حدود 700 میلیون تومان بوده که صرف جابجایی 30 میلیون مسافر شده که در نتیجه آن تا ثمرات زيست محيطي داشته و از آلودگی هوا جلوگیری شده است.

وی ادامه داد: یکی از درخواست‌هایی که ساکنان طرقبه و شاندیز از ما داشته‌اند احداث پارکینگ ویژه خودرو و موتور در ایستگاه وکیل آباد بوده که پیگیری این موضوع از طریق سازمان ترافیک در دست اقدام است.

مدیرعامل شرکت بهره‌برداری قطار شهری مشهد در ادامه به اجراي طرح استقبال از مهر در مترو مشهد و گفت: 3 هزار بسته آموزشي در اين روز بين دانش آموزان توزيع مي شود.