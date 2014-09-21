10 ایستگاه آتش نشانی در قم در حال احداث است/ 40 فوتی در حوادث آتش نشانی امسال

به گزارش خبرنگار مهر، عباس جعفری ظهر یکشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه بیان کرد: آتش نشانی و سازمانها و نهادهای امدادی و خدمات رسان در سطح شهرها هستند و در همین راستا وظایف متعددی بر عهده دارند.
وی ادامه داد: سازمان آتش نشانی تنها به اطفای حریق نمیپردازد بلکه بیش از 400 وظیفه را در زمینه خدمت رسانی بر عهده دارد.
مدیر عامل سازمان آتش نشانی شهرداری قم بیان کرد: سازمان آتش نشانی قم از زمان تاسیس در سال 41 اولین ایستگاه را در ساختمان شهرداری مرکز با چهار نیرو آغاز کرد که به مرور زمان و با رشد جمعیت شهرنشینی و گسترش آپارتمانها، فعالیتهای سازمان آتش نشانی افزایش یافت.
وی گفت: متاسفانه از حیث بروز رسانی به خصوص در افزایش ایستگاهها سازمان آتش نشانی دارای مشکلاتی بود زیرا با کمبود 12 ایستگاه مواجه بود و همچنین در حالی که برای هر 50 هزار نفر یک ایستگاه آتش نشانی لازم است و برای هر 2 هزار و 500 نفر نیز یک مامور آتش نشانی نیاز است.
قم نیازمند 12 ایستگاه آتش نشانی است
جعفری ادامه داد: با بررسیهای انجام شده برای جمعیت شهر قم حداقل نیاز به 12 ایستگاه آتش نشانی دیگر است.
وی بیان کرد: خوشبختانه با نظر مساعد و پیگیری شهردار قم و همکاری شورای شهر، در سال 91، 2 ایستگاه آتش نشانی دیگر را به بهره برداری رساند و ساخت 10 ایستگاه آتش نشانی نیز از اواخر سال گذشته آغاز شده و اکنون در حال ساخت هستند و رشد 100 درصدی در خصوص افزایش تعداد ایستگاههای آتش نشانی وجود داشته است.
مدیر عامل سازمان آتش نشانی شهرداری قم گفت: در سال 92، در مجموعه سازمان آتش نشانی مجوز جذب 300 نیروی عملیاتی و اداری گرفته شد که این در شرایطی بود که تمام مجوزهای جذب منتفی شده بود که این افراد تا یک ماه آینده برای گذراندن دورههای آموزشی جذب سازمان آتش نشانی میشوند.
وی بیان کرد: در سالهای گذشته به خصوص در اواخر سال 91 و 92 تعداد 26 دستگاه خودروی سبک و نیمه سنگین به سازمان اضافه شده است و تجهیز خودروهای آتش نشانی نیز در دستور کار قرار گرفته است.
جعفری گفت: سال گذشته 400 دست لباس ضد حریق، 400 دست دستکش، 400 دستگاه ماسک تنفسی به سازمان اضافه شده است.
خرید دستگاه بالابر هیدرولیکی به قیمت چهار میلیارد تومان
وی بیان کرد: سال 93 قرارداد خرید یک دستگاه بالابر هیدرولیکی بسته شده است که در چند ماه آینده به مجموع سازمان اضافه میشود که هزینه خرید دستگاه چهار میلیارد تومان بوده است.
مدیر عامل سازمان آتش نشانی شهرداری قم ادامه داد: حدود 12 میلیارد برای ایستگاههای در حال ساخت نیازمند خرید خودروهای سنگین هستیم.
وی در خصوص برنامههای روز هفتم مهرماه که به روز آتش نشان معروف است افزود: اهدای شاخه گل به قبور شهدا، کوهنوردی آتش نشانان، حضور و اهدای گل به حرم مطهر حضرت معصومه (س)، حضور کارشناسان واحد پیشگیری در مهدهای کودک و مانور غواصی در دریاجه جوان از برنامههای سازمان آتش نشانی در روز آتش نشان است.
2525 عملیات در سال جاری
جعفری در خصوص آمار 6 ماهه اول سال افزود: در 6 ماهه اول سال 2 هزار و 525 عملیات توسط آتش نشانی انجام شد که از این تعداد هزار و 369 مورد حوادث و هزار و 156 عملیات حریق بوده است که در حوادث این مدت 40 نفر فوت شده و 321 نفر نیز مصدوم شدند و 568 نفر نیز نجات یافتند.
وی بیان کرد: وظیفه سازمان آتش نشانی خدمت رسانی در حریم شهر قم است اما در برخی حوادث سازمان آتش نشانی به روستاها و یا جادهها ورود مییابد که مدت زمانی برای رسیدن خودروهای سنگین به محل حادثه به طول میانجامد.
مدیر عامل سازمان آتش نشانی شهرداری قم ادامه داد: به مجموعه استان قم اعلام شده است که سازمان آتش نشانی آمادگی لازم را برای آموزش ایمنی به شهرها و روستاهای استان قم را دارد.
وی بیان کرد: اعتبارات در نظر گرفته شده از سفر مقام معظم رهبری برای سازمان آتش نشانی سال گذشته 2 میلیارد و 100 میلیون تومان بوده است و امسال نیز 10 میلیارد تومان در نظر گرفته شده که پنج میلیارد برای ساخت ایستگاههای آتش نشانی و پنج میلیارد برای خرید دستگاههای آتش نشانی بوده است.
وی گفت: امسال اصلاحیهای به شورای شهر داده شده است که بر اساس آن 9 میلیارد و نیم اعتبار برای خرید تجهیزات اختصاص یابد.
مدت زمان رسیدن به محل حادثه به سه دقیقه خواهد رسید
جعفری عنوان کرد: یکی از دلایل افزایش ایستگاههای آتش نشانی پراکندگی ایستگاهها بود که پس از ساخته شدن ایستگاهها مدت زمان رسیدن به محل حادثه به سه دقیقه خواهد رسید.
وی با تاکید بر لزوم ایجاد ایستگاه در اطراف بازار و حرم مطهر افزود: زمینی در کوچه وحدت در نظر گرفته شده است تا در سال آینده ساخت ایستگاه آتش نشانی در هسته مرکزی شهر آغاز شود.
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