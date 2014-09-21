وضعیت میدان‌ بار کرمانشاه مناسب نیست/ جانمایی میدان بار جدید به زودی انجام می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم رضایی بابادی صبح یکشنبه از میدان بار کرمانشاه بازدید کرد و از نحوه خدمات دهی با توجه به مشکلات موجود ابراز نارضایتی کرد.



در این بازدید که میرازیی معاون برنامه ریزی و نیک کردار معاون امور عمرانی استانداری حضور داشتند، استاندار کرمانشاه پس از بازدید از قسمت های مختلف گفت: میدان بار کرمانشاه وضعیت مناسبی از لحاط بهداشتی و امکانات رفاهی ندارد.



وی افزود: طی جلسه ای که در چند روز آینده تشکیل خواهیم داد نسبت به جانمایی میدان بار جدید اقدام خواهیم کرد اما وضعیت این میدان بار باید بزودی ساماندهی شود.



استاندار کرمانشاه گفت: شرایط این میدان بار باید بهتر و مجهز به امکانات بهداشتی و رفاهی مناسبی شود.



رضایی افزود: در کنار ساماندهی این میدان بار بررسی های لازم به منظور احداث میدان بار جدید پس از بررسی جانمایی بعمل خواهد آمد.



وی اظهار داشت: ظرفیت میدان بار فعلی کرمانشاه پاسخگوی نیازها نبوده و از حداقل امکانات هم برخودار نیست، لذا تلاش برای ساماندهی آن الزامی است.



وی اظهار داشت: در جلسه ای که به همین منظور در چند روز آینده تشکیل خواهیم داد نسبت به تسریع در ساماندهی این میدان بار و همچنین بررسی جانمایی مکانی مناسب برای احداث میدان بار جدید اقدام خواهیم کرد.



شایان ذکر است استاندار کرمانشاه در این بازدید با چند تن از فروشندگان و صاحبان غرفه ها به صحبت پرداخت که همگی از وضعیت این میدان بار با توجه به مشکلات عدیده آن از قبیل نبود امکانات بهداشتی و خدماتی و وضعیت تردد در فصل بارندگی گله مند بودند.