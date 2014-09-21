رقبای سیاسی نباید مبانی اخلاقی را زیر پا بگذارند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید احمد خاتمی در مراسم رونمایی از سه کتاب قرآنی که ظهر یک شنبه در سالن همایش انجمنهای علمی حوزه علمیه قم برگزار شد، بیان کرد: نویسندگان ما باید از قلم افرادی همچون آیت الله مطهری الگو بگیرند زیرا قلم ایشان نیازهای جامعه را برطرف میکرد.
وی با بیان دور بودن مباحث اخلاقی از بحثهای شعاری و ابزاری گفت: متاسفانه مباحث اخلاقی مسئلهای شده برای بیرون کردن رقیب، در حالی که هر دو طرف در زیر پا گذاشتن مبانی اخلاقی ازهم کم نمیآورند.
امام جمعه موقت تهران با تاکید بر ترویج سبک زندگی دینی گفت: اگز بخواهیم سبک زندگی دینی را تحقق ببخشیم باید به ارتباط با خدا، ارتباط با مردم، ارتباط با خود و ارتباط با طبیعت توجه زیادی کرد.
وی ادامه داد: انسان در تراز قرآن از مباحث مورد نیاز جامعه ماست و این نکته ستودنی و تجلیل کردنی است که عزیزان در این مبحث دست به قلم بردهاند.
حوزه باید در عرصه رسانه و قلم فعالتر شود
آیت الله خاتمی با توجه به نقش حوزه در تحقق معارف دینی بیان کرد: حوزه باید در عرصه رسانه و قلم فعالتر شود و این انتظار و توقع از حوزه میرود زیرا که حوزهها باید مطالب دینی را به صورت گستردهتر و بهتر به مردم دنیا عرضه کنند.
وی با اشاره به فعالیت تنها 18 نفر از نویسندگان در قبل از انقلاب اسلامی گفت: امروزه نویسندگان زیادی در عرصههای مختلف از جمله فقه، هنر، فلسفه داریم و حوزه باید حساب ویژهای برای قلم و هنر باز کند.
عضو جامعه مدرسین حوزه بر مسئولیت حوزهها در تربیت خطیبان توانا تأکید کرد و گفت: در عرصه بیان حوزه نقش دارد اما در عرصه قلم نیز نباید این کوثر از جوشش بیفتد. روحانیت باید قلم خود را با آموزههای قرآن و اهل بیت (ع) برای برطرف کردن مشکلات جامعه اسلامی فعال کند.
وی ادامه داد: کتابهای انسان در تراز قرآن، روابط اجتماعی از دیدگاه قرآن و قرآن کتاب اخلاق با محتوای قرآنی و قلمی شیوا نگارش شدهاند.
آیت الله خاتمی با اشاره به تلاش همگانی در عرصه قرآنی گفت: ما باید با پژوهش و عرضه مباحث قرآنی تهمتهایی که به شیعیان نسبت میدهند را بزدائیم.
وی در پایان با اشاره به خلاء در مباحث حدیث و حدیثشناسی بیان کرد: جناب حجت الاسلام محمدی ری شهری با تاسیس دارالحدیث این خلأ را جبران نمود و شایسته است از ایشان تقدیر به عمل آید.
نظر شما