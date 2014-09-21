ترویج فرهنگ شهادت طلبی موجب عزت کشور می شود/ اجرای 75 برنامه ویژه دفاع مقدس در البرز

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا حسن پور ظهر یکشنبه به مناسبت بزرگداشت هفته دفاع مقدس در نشست مطبوعاتی که با حضور علیرضا حیدری فرمانده سپاه امام رضا (ع)، حجت الاسلام حسن شجاعی مهر نماینده ولی فقیه سپاه امام رضا (ع) ناحیه البرز و جمعی از خبرنگاران رسانه های گروهی استان در محل سپاه این ناحیه برگزار شد اظهارداشت: فرهنگ شهادت طلبي به عنوان كارآمدترين و مؤثرترين عنصر در پيشبرد اهداف و حفظ ارزش ها و مقابله با دشمنان مطرح بوده است.

وی تصریح کرد: چیزی که جنگ ما را با جنگ های دیگر متمایز کرده فرهنگ ایثار، شهادت، اعتماد و امید به ظهور ولی عصر (عج) بوده است.

حسن پور بیان کرد: مهم‌ترین راز ماندگاری رشادت‌های شهدا این بود که حتی یک وجب از خاک میهن از دست نرفت و اگر یک شهر در دست دشمن می‌ماند نمی‌توانستیم در دنیا سربلند باشیم عزت و سربلندی امروز به برکت خون پاک شهدا حاصل شده است.

وی افزود: بیان خاطرات هشت سال جنگ تحمیلی برای یهره مندی در عصر کنونی است تا بتوانیم آینده خود را درست بسازیم و با اتکا به خون شهدا و پیروی از ولایت فقیه فرهنگ ایثار و شهادت را در کشور نهادینه کنیم و امروز هم در جایی كه وحدت و انسجام ملت به رهبری امام و رهبری بوده ما پیروز بوده ایم لذا شرط موفقیت در برابر توطئه های استكبار و نقشه های شوم استكبار جهانی، وحدت و انسجام با محوریت رهبری انقلاب و توكل به خدای بزرگ است.

این مسئول اظهارداشت: با توجه به شعار امسال و رهنمودهای مقام معظم رهبری برای توجه بیشتر به حوزه اقتصاد به نظر می رسد در این بخش در سالهای گذشته نتوانستیم جهاد اقتصادی را محقق کنیم که امیدواریم با عزم ملی و اتکا به توانمندیهای داخلی و تدبیر و مدیریت عالمانه و استفاده از همه ظرفیت های موجود نسبت به اجرایی شدن اقتصاد مقاومتی در کشور اقدام کنیم.

75 برنامه ویژه هفته دفاع مقدس در شهرستان البرز برگزار می شود

در ادامه فرمانده سپاه امام رضا (ع) شهرستان البرز گفت: به منظور انتقال ارزشهای دوران دفاع مقدس بیش از 75 عنوان برنامه مختلف فرهنگی، ورزشی، دینی و معنوی به مناسبت گرامیداشت هفته دفاع مقدس دراین شهرستان برگزار می شود.

علیرضا حیدری اظهارداشت: آرمانها و ارزشهای حماسی دفاع مقدس باید بخوبی برای نسل جوان تبیین و بازگو شود تا همگان با این تجربیات گرانبها آشنا شوند. فرمانده ناحیه سپاه امام رضا(ع) شهرستان البرز بیان کرد: در زمینه فرهنگی با تهدید و مخاطرات جدی روبرو هستیم که اگر به فکر چاره نباشیم و راهها مقابله را نیاموزیم و بکار نبریم آسیب خواهیم دید. این مسئول بیان کرد: یکی از تهدیدات این حوزه نقش ماهواره در تغییر سبک زندگی مردم است که اگر فرصت را از دست بدهیم و برای بی اثرکردن آثار زیانبار آن اقدام نکنیم باید هزینه های زیادی را متحمل شویم. وی افزود: رشد قارچ گونه شبکه‌های ماهواره‌ای در سال‌های اخیر به عنوان یک تهدید بزرگ محسوب می‌شود که در این راستا همایشی با موضوع طرح دجالواره برای مقابله با تبلیغات ماهواره ای دشمنان در شهرستان البرز برگزار خواهد شد. حیدری یاداورشد: 163 شبکه‌ ماهواره‌ای فارسی زبان به صورت شبانه روزی در موضوعات متنوع و با تولید مدل‌ها و الگوهای جذاب فعالیت می کنند که در صدد ضربه زدن به نظام هستند و با بهره گیری از تکنولوژی و فن آوری نوین در هجمه کم سابقه خود علیه ارزش‌های دینی حرکت ذمی کنند و تلاش می کنند در عصر بیداری اسلامی، بشریت را به وادی پوچی، گمراهی و انحطاط اخلاقی سوق دهند لذا خبرنگاران لازم است برای جهاد همه جانبه در مقابله با ناتوی فرهنگی نظام سلطه، خود را مجهز و آماده کنند. افتتاح 2 سوله ورزشی در شهر محمدیه فرمانده سپاه امام رضا (ع) شهرستان البرز گفت: همزمان با هفته دفاع مقدس دو سوله ورزشی در شهر محمدیه و سه پایگاه مقاومت بسیج به بهره برداری خواهد رسید و در هفته بسیج هم 11 پایگاه مقاومت بسیج در سطح شهرستان افتتاح می شود. حیدری با ارائه گزارشي از برنامه هاي پيش بيني شده در این ایام اظهارداشت: بیش از 75 عنوان برنامه در سطح شهرستان در گراميداشت هفته دفاع مقدس با شعار "ايستادگي ديروز، عزت امروز و تعالي فردا" برگزار خواهد شد. وی تصریح کرد: غبارروبی و عطر افشانی مزار شهدا، دیدار با امام جمعه، اعزام نمادین رزمندگان به جبهه، برگزاری یادواره شهدای کارگر، تجمع بسیجیان، تجلیل از ایثارگران و جانبازان، برگزاری نمایشگاه ویژه دستاوردهای انقلاب اسلامی و هشت سال دفاع مقدس در شهرهای الوند و محمدیه، نشست های روشنگری و بصیرتی، رژه یگانهای نمونه بسیج، نواختن زنگ مقاومت در روز بازگشایی مدارس و حضور راویان رزمنده 8 سال دفاع مقدس در میان دانش آموزان و دانشجویان، همایش پیاده روی خانواده از جمله برنامه های پیش بینی شده ویژه هفته دفاع مقدس در این شهرستان است. حجت الاسلام شجاعی مهر: اشاعه فرهنگ دفاع مقدس کلید حل مشکلات فرهنگی جامعه است

در ادامه حجت الاسلام حسن شجاعی مهر، نماینده ولی فقیه سپاه امام رضا (ع) ناحیه البرز گفت: در جنگ تحميلي، دنیا مقابل ملت بزرگ ايران ایستاد تا حکومت نوپای اسلامی را در ابتدای پیروزی ساقط کند و با تحمیل هشت سال جنگ و استفاده از هعمه امکانات نظامی استکباری در صدد خاموش کردن مشعل انقلاب شدند اما به یاری خدا و شجاعت و ایثار رزمندگان پیروز شدیم و دشمن ناامید شد.

وی افزود: دفاع مقدس گنجینه ای فراموش نشدنی است که همه وظیفه داریم حماسه آفرینی رزمندگان برای انتقال به نسل جوان بخوبی تبیین شود.

حجت الاسلام شجاعی مهر یادآورشد: مردم ایران اسلامی با تبعیت از ولایت فقیه حضرت امام خمینی (ره) و با حضور بی‌نظیر خود در جبهه‌های جنگ هشت ساله دفاع مقدس این دوران را با افتخار به پایان رساندند و از آنجا که دشمن در دوران 8 سال دفاع مقدس با بکارگیری همه تجهیزات نظامی خود نتوانست ایران اسلامی را از پای در اورد این بار در توطئه جدید با استفاده از جنگ نرم و تهاجم فرهنگی می خواهد باورها و اعتقادات دینی جوانان را تحت تاثیر قرار دهد که بدلیل بی توجهی نسبت به این موضوع در گذشته حرکت دشمان با استفاده از ابزارهای رسانه ای شدت بیشتری یافته لذا وظیفه داریم با هوشیاری و بصیرت راهکارهای مقابله را پیدا کرده و بل جدیت به کار گیریم تا دشمن ناامید شود.



وی با بیان اینکه تمسک به قرآن و آموزه های دینی راه نجات از دسیسه های دشمنان است افزود: اتکا به خداوند یکتا، وحدت و همبستگی، اجرای عدالت اجتماعی و توجه به بیانات مقام معظم رهبری از جمله عوامل سرافرازی انقلاب اسلامی و ملت ایران بود.

31شهریور تا ششم مهر همزمان با سالروز آغاز جنگ تحمیلی به عنوان هفته دفاع مقدس نامگذاری شده است.