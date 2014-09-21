کمک ۵ میلیاردی مدیریت شهری تهران به شهر خرمشهر

به گزارش خبرگزاری مهر ،درابتدای این جلسه مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران ضمن گرامی داشت روز 31 شهریور آغاز هفته دفاع مقدس،گفت:موضوع دفاع مقدس در جمهوری اسلامی ایران چیزی نیست که در مورد آن سخن کوتاه گفت ،چرا که یکی از نادر ترین حوادثی بود که در تاریخ قبل و بعد از اسلام اتفاق افتاد.وی همچنین در گذشت حجت الاسلام دعا گو امام جمعه شمیرانات را نیز به خانواده ایشان و شهر وندان شمیراناتی تسلیت گفت.

اولین موضوع مورد بررسی در این جلسه بررسی دو فوریت" لایحه اعطای مجوز به شهرداری تهران جهت مساعدت و کمک به شهر حماسی خرمشهر " بود که پس از بحث و بررسی به تصویب اعضای شورای شهر رسید.

محمد باقر قالیباف شهردار تهران نیز که در این جلسه حضور داشت در دفاع از لایحه ،ضمن تبریک به مناسبت آغاز هفته دفاع مقدس به همه ملت عزیز مخصوصا به خانواده های معظم شهدا و ایثار گران اظهار داشت: تبریک دومم به مناسبت آغاز سال تحصیلی و بهار علم و دانش به همه دانش آموزان و دانش جویان عزیز است.

قالیباف افزود: لازم است در آستانه آغاز مدارس به طور ویژه از شهدای دانش آموز و دانشجو هم تجلیل کنیم و یاد آنها را گرامی بداریم. آمارها نشان می دهد بیشترین شهید دوران دفاع مقدس دانش آموزان و دانشجویان بودند. نزدیک به ۲۶ هزار نفر از شهدای دفاع مقدس از این قشر بود. البته روحانیت نیز نسبت به جمعیت خود در کشور بیش از دیگران شهید به انقلاب اسلامی تقدیم کرده است.

وی تاکید کرد:‌در تاریخ ایران قبل و بعد از اسلام اینگونه ملتی درسایه اسلام از سرزمین و عزت خود دفاع کند بی سابقه بوده و به برکت انقلاب اسلامی این اتفاق افتاده است.

شهردار تهران با اشاره به اینکه شرایط امروز در قرن بیست و یکم با زمانی که جهان دو قطبی بود تفاوت دارد؛ تصریح کرد:‌ آن زمان از یک سمت اتحاد جماهیر شوروی و از یک سمت امریکا حضور داشت و هیچ اتفاق سیاسی و امنیتی خارج از این دو قطب اتفاق نمی افتاد.اما در آن عصر بچه های این ملت در مقابل امریکا و انگلیس و همه دشمنان مبارزه کردند.

قالیباف در ادامه در دفاع از لایحه گفت: من به عنوان شهردار تهران جزو کسانی هستم که معمولا با لایحه دو فوریتی مخالف هستم. چرا که معتقدم باید فرصتی برای کار کارشناسی وجود داشته باشد. اما این موضوع نیازبه کار کارشناسی ندارد و رقم آن هم زیاد نیست و چون مقارن ایام دفاع مقدس است بر فوریت آن تاکید داریم . از این باب از اعضای شورا می خواهم به دو فوریت آن رای دهند.

شهردار تهران یادآور شد: من چه به عنوان یک ایرانی و چه به عنوان یک رزمنده وقتی بعد از سی سال وارد خرمشهر می شوم جز خجالت چیزی برایم باقی نمی ماند. ما در شورای سوم تصمیم گرفتیم پول بنر را در سالروز آزادسازی خرمشهر در این شهر هزینه کنیم. آن زمان ما به اندازه کارهای تبلیغاتی پول را ذخیره کردیم و به مدارس خرمشهر برای ساخت آبسردکن ها کمک کردیم. در گذشته نه چندان دور زمانی که خرمشهر از لحاظ اقتصادی برخوردار بود معین شهر تهران بود. قبل از اتقلاب آن زمان مدیریت شهری خرمشهر به شهرداری تهران کمک می کرد و حق است امروز که مردم خرمشهر در این مشکلات هستند ما هم بخشی از مشکلات آنها را حل کنیم.

وی با اشاره به اینکه بخش قابل توجهی از مسافران راهیان نور از تهران و استان تهران به خرمشهر سفر می کنند؛ بیان داشت: من به دوستانمان در راهیان نور ابلاغ کرده ام که برای تهیه غذا و هزینه هایی که در خرمشهر انجام می دهید خرید را از این شهر انجام دهند که برای این شهر رونق اقتصادی ایجاد شود. البته ما در کمک به حوزه رفت و روب در ایام راهیان نور در حوزه شلمچه کمک می کنیم اما این کمک ها قابل توجه نیست.

رئیس شورای اسلامی شهر تهران نیز در ادامه با اشاره به اینکه در شورای عالی استانها برای کمک به شهرهای دیگر در زمان بروز حوادث غیرمترقبه مصوبه ای پیش بینی شده؛ گفت:‌ این مصوبه برای قانونی شدن کمک به این گونه مناطق به تصویب رسید.

احمد حکیمی پورعضو کمیسیون فرهنگی شورای شهر به عنوان یکی از مخالفان این طرح گفت: من از خرمشهر خاطرات زیادی دارم اما معتقدم راه کمک به خرمشهر این نیست. در مراسم تحلیف ما قسم خوردیم قانون را در مصوبات رعایت کنیم. استنادی که به بند ۱۰ ماده ۵۵ شده است در ارتباط با دادن و گرفتن اعانات است. این قانون در حوزه تهران است.

وی افزود: ماده ۷۳ قانون شهرداری تاکید دارد کلیه درآمدهای هر شهرداری منحصرا باید در همان شهر مصرف شود و ما نمی توانیم از درآمدهای شهر تهران به شهرهای دیگر کمک کنیم.

حکیمی پور پیشنهاد کرد دو فوریت این لایحه حذف شده و برای پیدا کردن راه بهتر برای کمک به خرمشهر کار کارشناسی انجام شود.

مرتضی طلایی نایب رئیس شورای شهر از موافقان این طرح بود که ضرورت دو فوریت را مناسبت هفته دفاع مقدس عنوان کرد و گفت:‌ خرمشهر متعلق به همه ایران و نمادی از مقاومت ایستادگی، ایثار و فداکاری است. همه می دانند که بخش قابل توجهی از نمادهای دفاع مقدس در این شهر تجلی پیدا می کند.

حبیب کاشانی نیز با اشاره به اینکه تبرک جلسه امروز این لایحه است؛ یادآور شد: این کار بسیار متبرک است اما من از دوستان می خواهم از احساسات خارج شویم و منطقی فکر کنیم. هیچ کس مخالف کمک به خرمشهر نیست اما همانطور که آقای حکیمی پور می گویند این کار قانونی نیست. ما با این پول باید برای خرمشهر فرهنگ سازی کنیم. می توانیم همان کاری را در خرمشهر انجام دهیم که در بم انجام شد و ماندگار شد.

اقبال شاکری نیز خاطره ای از زمان هشت سال دفاع مقدس را بیان کرد و گفت:‌ من در یکی از شبهایی که از عملیات به پشت جبهه آمدیم؛ تانک های غنیمتی را در اهواز جمع کردیم. من انواع تانک ها را شمردم و هفتاد نوع تانک یکجا جمع شده بود که از کشورهای مختلف به صدام ملعون داده شده بود.

شاکری تصریح کرد: خرمشهر نماد تمام کشور است. ما وقتی به خرمشهر توجه می کنیم انگار به تمام کشور توجه کرده ایم. شایسته نیست مردم این شهر را در محرومیت ببینیم. من موافقم کارهایی که در این شهر انجام می شود به کلان شهرها واگذار شود و ما بتوانیم به نام تهران کاری در این شهر انجام دهیم.

علیرضا دبیر رئیس کمیسیون برنامه و بودجه نیز با اعلام موافقت کمیسیون برنامه و بودجه با این لایحه توضیح داد: اگر دوستان موافق این کمک هستند باید بدانند این کار منع قانونی ندارد. کمیسیون برنامه و بودجه موافق این لایحه است.

رییس کمیسیون برنامه و بودجه با اشاره به کمک هایی که پیش از این به مدیریت شهری تهران به شهرهای تبریز بوشهر و بم انجام داده گفت: اگر شورا تصمیم به کمک به خرمشهر بگیرد باید بدانند این کار منع قانونی ندارد.

چمران نیز در تایید سخنان دبیر گفت:‌ این موضوع در شورای عالی استان ها تصویب شده که در صورت رخ دادن حوادث غیرمترقبه شهرداران می توانند بعد از تصویب شورا به آن شهرها کمک کنند. این قانون مثل آیین نامه قابل اجرا است. ما می توانیم در پایان این مصوبه بنویسیم چنانچه به اجازه خاص نیاز باشد اقدام لازم صورت می پذیرد.

تندگویان نیز با تشکر از قالیباف در انتصاب یکی از فرزندان شاهد به عنوان مدیرکل ایثارگران شهرداری تهران و با تشکر از سایر اعضای شورای شهر که موضوع درختان و باغات را به طور جدی پیگیری می کنند؛ اظهار داشت: من قبلا چندبار گفته بودم که در موضوع حذف درختان و باغات با سازمان ها و نهادها طرف هستیم و نه مردم.

وی درباره لایحه مورد بحث نیز پیشنهاد کرد این مصوبه به سمتی برود که هدف نهایی شهرداری معلوم باشد. تندگویان تاکید کرد: در شهر خرمشهر می توانیم یک طرح بزرگ را مشخص کنیم و رقم آن هر چقدر بود به عنوان یک سمبل کار کشوری انجام دهیم. شهرداری کلان شهرها در این پروژه ملی که شهرداری تهران تعریف می کند کمک کنند.

رییس شورای اسلامی شهر تهران نیز با اشاره به اینکه روز پنج شنبه کلان شهرهای کشور به خرمشهر می روند و هر یک از کلان شهرها بخشی از کار را بر عهده می گیرند؛ خاطر نشان کرد:‌ من با نظر آقای قالیباف موافق هستم که تصمیم اجرایی با هماهنگی شورای اسلامی شهر خرمشهر گرفته شود.

محسن سرخو عضو کمیسیون عمران شورا نیز در ادامه با اشاره به اینکه شهدا به تکلیف خود عمل کردند و امیدوارم ما هم در پاسداشت خون شهدا،به تکلیف مان عمل کنیم ؛ پیشنهاد کرد در مصوبه قید شود این مبلغ صرف امور جاری شهرداری خرمشهر نشودو محل اعتبار از محل صرفه جویی هزینه های جاری شهرداری تهران باشد نه از محل بودجه های سرمایه ای و عمرانی.

رییس کمیته حمل و نقل شورا همچنین درخواست کرد به طور مشخص در مصوبه نوشته شود پروژه هایی که شورای شهر خرمشهر مصوب می کند پروژه های خدمات شهری و فنی عمرانی باشد.

وی در این باره گفت: من با انجام کارهای فرهنگی اجتماعی با این بودجه در خرمشهر موافق نیستم. یکی از اعضای شورا هم مثل خانم آباد یا آقای کاشانی که با حساسیت بیشتری مطلب را دنبال می کنند گزارش کار را پیگری کنند.

محسن پیرهادی دیگر عضو شورا نیز با اشاره به اینکه خرمشهر جغرافیای معنوی و ارزشی ما است؛ تصریح کرد: تعداد زیادی از خانواده های ما به این شهر مراجعه می کنند و این را باید به عنوان تعلق خاطر مردم تهران بدانیم که دین، دینی و انقلابی مان را به آن شهر ادا کنیم.

وی با اشاره به اینکه پنج میلیارد تومان رقم بسیار کمی است گفت: آقای قالیباف تجربه خوبی در تکمیل بیمارستان پرفسور سمیعی داشتند. ایشان فراخوان خوبی دادند برای جمع شدن خیرین. پیشنهاد می کنم کاری برای مشارکت اجتماعی خیرین انجام دهیم و رقم این کمک افزایش پیدا کند.

دوستی نیز با اشاره به بیانات امام راحل مبنی بر اینکه خرمشهر را خدا آزاد کرد؛ اظهار داشت: ما می توانیم به جای مساعدت و کمک از کلمه هدیه یا هبه استفاده می کنیم تا شورای چهارم یادگاری در خرمشهر ایجاد کند و ظرف سه سال پروژه ای که شورای آن شهر پیشنهاد می کنند در آن شهر اجرا کنیم.

دبیر نیز پیشنهاد کرد از محل جمع آوری کمک های مردمی نیز به لایحه اضافه شود.پس از جمع بندی انجام شده توسط مهندس چمران رییس شورا دوفوریت این لایحه به تصویب رسید.

در ادامه معصومه آباد با تشریح وضعیت شهر خرمشهر گفت:‌ مردم این شهر نماد ایستادگی و مقاومت هستند. حوادثی که بر این جغرافیا مترتب شد این شهر را به همه ملت ایران متعلق کرده است.

وی با بیان اینکه یک اراده جمعی پشت جبهه خوزستان بود ولی بعد از جنگ هیچ اتفاقی در این شهر نیافتاد؛ تاکید کرد: رود کارون و بندر خرمشهر یک فرصت بازرگانی و تجاری خوب است که می تواند در اقتصاد ملی اثر خوبی داشته باشد اما به دلیل اینکه به لایروبی نیاز دارد در اقتصاد شهر هیچ تحولی ایجادنشده است.

آباد افزود: برای اینکه بتوانیم یک نگاه ماندگار در شهر داشته باشیم این رقم ۵ میلیارد را اگر بتوانیم افزایش دهیم و به سقفی برسانیم که برای لایروبی کارون کافی باشد می توانیم در اقتصاد منطقه و کشور موثر باشیم.

مجتبی شاکری نیز پیشنهاد افزایش رقم ۵ میلیاردی را ارائه کرد و گفت:‌ ما برای ساخت یک پرچم ۱۰ میلیارد تومان هزینه می کنیم و برای شهر خرمشهر این عدد در شان شورای شهر تهران و شهرداری تهران نیست.

قالیباف نیز با اعلام موافقت با افزایش سقف این مبلغ اظهار داشت:‌ من در جریان چالش های این شهر هستم و پیشنهاد می کنم مصوبه این طور باشد که با توافق و تایید شورای شهر خرمشهر پروژه ها انجام شود تا شهرداری خرمشهر از کمک فنی و فکری شورای شهرشان هم بهره مند شوند.

شهردار تهران اضافه کرد:‌ ما می توانیم پیمانکاران شهر تهران را به خرمشهر فرابخوانیم تا آنها هم سودشان را کم کنند و این کار را جهادی انجام دهند. ما از اول سال استفاده از کاغذ گلاسه را در شهرداری ممنوع کردیم و از این راه حدود ۱۰ میلیارد صرفه جویی کردیم اینها منابع ما برای تامین محل کمک ها است. البته ما از بودجه نگهداشت نمی توانیم در شهر صرفه جویی کنیم.

در پایان بعد از بحث و بررسی انجام شده این لایحه با اکثریت آرا به تصویب رسید.