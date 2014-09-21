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۳۰ شهریور ۱۳۹۳، ۱۵:۳۶

پارکر جریمه سنگین ماگات برای بازیکنان جوان را پرداخت کرد

پارکر جریمه سنگین ماگات برای بازیکنان جوان را پرداخت کرد

کاپیتن فولام جریمه سنگین دو بازیکن جوان این تیم را که فلیکس ماگات سرمربی تیم در نظر گرفته بود پرداخت کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، فلیکس ماگات سرمربی آلمانی فولام که به دلیل نتایج ضعیف از کار برکنار شد به دلیل تاخیر دو بازیکن جوان تیم سر تمرین آنها را 20 هزار پوند جریمه کرد.

اسکات پارکر کاپیتان با سابقه فولام از ماگات خواست این جریمه را کاهش دهد چرا که این دو بازیکن در بهترین حالت هفته ای 2 هزار پوند دستمزد دریافت می کردند اما ماگات از تصمیم خود کوتاه نیامد.

به همین دلیل پارکر خودش این جریمه را پرداخت کرد. ماگات که تیمش بعد از گذشت 7 هفته از رقابتهای دسته اول انگلیس تنها یک امتیاز کسب کرده از کار برکنار شد.

کیت سیمونز مدافع پیشین تیم ملی ولز و باشگاه فولام اکنون به صورت موقت هدایت فولام را به عهده دارد.

کد مطلب 2374565

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