50 درصد تخت های بیمارستانی کشور فرسوده اند

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر علی اصغر پیوندی روز یکشنبه در اولین کنگره تخصصی ساخت بیمارستان و مدیریت منابع و تجهیزات که در مرکز همایشهای رازی برگزار شد، گفت: در حال حاضر به ازای هر 1000 نفر 1.7 تخت بیمارستانی در کشور وجود دارد، در حالی که این وضعیت در کشورهای دیگر بالغ بر 3 تخت به ازای هر 1000 نفر است.

وی با اعلام اینکه 40 تا 50 درصد تختهای بیمارستانی در کشور فرسوده هستند، افزود: برخی بیمارستانها در مناطقی ساخته شده‌اند که اشغال تخت بالای 100 درصد است و در مقابل اشغال تخت در برخی بیمارستانها کمتر از 20 درصد است.

پیوندی ادامه داد: در حال حدود 44 هزار تخت بیمارستانی در دست ساخت است که تا 10 تا 15 سال آینده تکمیل خواهند شد. بیمارستان محلی حیاتی برای ارایه خدمات در شرایط عادی و بحرانی است.باید به فکر فضاهای بیمارستانی و تجهیزات مورد استفاده آن باشیم. بیمارستانهای باید طوری ساخته شوند که بتوانند در زمان بحران ارایه خدمت داشته باشند. بنابراین استانداردهای ایمن سازی در آنها باید رعایت شود.

وی افزود: مشکل نظام‌های سلامت در تمام دنیا این است که هزینه‌های بسیاری را به دولتها تحمل می‌کند و دولتها براساس نقش حاکمیتی خود موظف هستند که خدمتی در شان مردم به آنها ارایه کنند. بر این اساس به دلیل کمبود منابعی که اکنون دولت با آن روبروست باید از ظرفیتهای بخش خصوصی در این عرصه استفاده کنیم.

پیوندی افزود: لازم است بازنگری و نوآوری در بیمارستانها داشته باشیم. حال که منابع کافی نداریم لازم است بخش خصوصی به این عرصه وارد و مشارکت داده شود. بطوری که بخش خصوصی وارد عرصه شده و با مدیریت وزارت بهداشت خدمات عمومی و خصوصی ارایه شود.

وی ضمن تاکید بر لزوم استفاده از ظرفیت خیرین در بیمارستان‌سازی، گفت: تعداد بیمارستانهایی که خیرین اداره می‌کنند، زیاد نیست و خیرین به شکل جدی در بیمارستان سازی وارد نشده‌اند. از طرف دیگر بسیاری از بیمارستان‌ها فرسوده هستند. بنابراین باید در ساخت و ساز بیمارستانی نوآوری داشته باشیم.

رییس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در عین حال افزود: بیمارستانهایی که ساخته می‌شوند باید از نظر ایمن سازی نیز در حد قابل قبولی باشند. این در حالیست که بیمارستان‌هایی که در چند سال اخیر ساخته شده‌اند به سبک و سیاق 30- 40 سال گذشته بوده اند. از طرفی بیمارستان‌ سازی نباید حالت کپی‌برداری داشته باشد و شرایط اقلیمی و آب و هوایی هر منطقه باید مد نظر باشد.

وی افزود: طراحی فضاهای بیمارستانی نیز باید طوری باشد که پاسخگوی همراهان بیمار، پرسنل و... نیز باشد. در عین حال امروزه دیگر ساخت بیمارستانهای زیر 150 تخت به صرفه نیست. باید خدمات متمرکز شده و بیمارستانهای بزرگ راه‌اندازی شوند.