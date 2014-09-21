به گزارش خبرنگار مهر، عباس دهقان، پيش از ظهر يكشنبه در نشستي خبري در آستانه بازگشايي مدارس اظهار داشت: اين طرح در واقع المپياد كوچكي شامل بازي هاي دبستاني، بازي‌هاي پرورشي و درون محله‌اي و برخي رشته‌هاي ورزشي متناسب با امكانات و تجهيزات مدارس خواهد بود.

وي عنوان كرد: اين طرح كه از 26 مهرماه آغاز خواهد شد، شامل مراسم افتتاحيه و اختتاميه است و برگزاري مسابقات آن بر اساس برنامه ريزي شوراي ورزش هر مدرسه انجام مي‌شود.

اغلب مدارس استان يزد قابليت اجراي طرح المپياد ورزشي درون مدرسه‌اي را دارند

دهقان با بيان اينكه اين طرح تقريبا در همه مدارس استان يزد قابل اجراست، خاطرنشان كرد: اكثر مدارس استان يزد قابليت اجراي اين طرح را دارند اما مدارسي هم كه به لحاظ امكانات يا كمبود فضا، قابليت اجراي طرح را نداشته باشند، به صورت مجتمعي با مدارس همجوار اين طرح را اجرا خواهند كرد يا از سالن‌ها و فضاهاي موجود در جوار مدرسه استفاده خواهند كرد.

معاونت تربيت بدني و سلامت آموزش و پرورش استان يزد عنوان كرد: آموزش و پرورش استان يزد پيش بيني برخي تجهيزات را براي اين مدارس داشته و در هفته گذشته، تعدادي ميز پينگ پنگ، پايه بسكتبال و واليبال و... خريداري و ميان شهرستان‌هاي استان توزيع كرده است.

وي همچنين از خريد بيش از دو هزار و 500 توپ واليبال، بسكتبال، هندبال، فوتبال و... خبر داد و اظهار داشت: اين توپ‌ها نيز از 26 مهر همزمان با افتتاحيه طرح المپياد ورزشي درون مدرسه اي در ميان مدارس استان توزيع خواهند شد.

هيچ اجباري براي مدارس و دانش آموزان در اجراي طرح لحاظ نشده است

دهقان تاكيد كرد: اين طرح كاملا اختياري است و براي هيچ مدرسه و هيچ دانش آموزي هيچ اجباري لحاظ نشده‌است اما اميدواريم شاهد مشاركت حداكثري مدارس و دانش آموزان در اجراي اين طرح باشيم.

وي با اشاره به كمك آموزش و پرورش به اجراي اين طرح در مدارس عنوان كرد: به جز خريد برخي تجهيزات براي بعضي از مدارس استان، به هر مدرسه اي كه چهار رشته ورزشي را اجرا كند، 500 هزار تومان پرداخت مي شود كه 200 هزار تومان آن در آغاز اجراي طرح و بقيه مبلغ در طول اجراي طرح پرداخت خواهد شد.

دهقان ادامه داد: اين طرح كل پايه هاي ابتدايي و متوسطه را در بر مي‌گيرد و در ابتدايي از پايه اول تا سوم و چهارم تا ششم و دوره متوسطه در دو بخش، در اين المپياد درون مدرسه اي شركت خواهند كرد.

معاونت تربيت بدني و سلامت آموزش و پرورش استان يزد، توسعه و ارتقا آمادگي جسماني و مهارت‌هاي ورزشي در دانش ‌آموزان، راه‌اندازي نهضت داوطلبي حضور دانش ‌آموزان در فعاليت‌هاي ورزشي، فعال كردن مدارس در خارج از ساعات رسمي آنها، ترويج اصول ورزش جوانمردانه و... را از اهداف اصلي اجراي اين طرح برشمرد.

استانداران حاميان طرح المپياد ورزشي درون مدرسه اي در سطح استانها هستند

دهقان يادآور شد: به دليل اهميت وزارت آموزش و پرورش و تاكيد وزير بر اجراي اين طرح، استانداران پشتيبان اين طرح در سطح استان ‌ها هستند.

وي از حضور ناظران كشوري، استاني، منطقه ‌اي و شهرستاني به عنوان ناظر در طول اجراي اين طرح خبر داد و بيان كرد: اجراي اين طرح در مدارس به صورت مستند رصد مي‌شود.

دهقان در ادامه اين نشست همچنين به سئوالات خبرنگاران در حوزه سلامت، پيشگيري، كمبود مربي و ... پاسخ داد.

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عكس: مسعود ميرجليلي