تبدیل امام زادگان به قطب فرهنگی از برنامه های اوقاف است

به گزارش خبرنگار مهر، در مراسم ظهر یکشنبه که با حضور مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان گلستان و امام جمعه شهرستان آزاد شهر و دیگر مسئولین استانی و شهرستانی تودیع و معارفه رییس اوقاف و امور خیریه شهرستان آزاد شهر برگزار شد از زحمات حجت الاسلام سعید غیرت مند قدردانی و غلامرضا بهادر فر به عنوان رییس جدید این اداره منصوب شد.

مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان گلستان، در این مراسم اظهار کرد: اهمیت موضوع وقف بر همگان آشکار است و و احیای موقوفات اقدامی است که در دستور کار اداره کل اوقاف قرار دارد.

حجت الاسلام سید رئوف سید نژاد در مراسم تودیع و معارفه رییس اوقاف شهرستان آزاد شهر گفت: در اوایل پیروزی انقلاب با توجه به مشکلاتی که وجود داشت حضرت امام خمینی (ره) توجه ویژه ای به بحث موقوفات داشتند ودر آن زمان قانون ابطال اراضی و آب های موقوفه را دادند.قانونی که در زمان منحوس پهلوی تصویب شده بود و اراضی موقوفات فروخته شده بود ، با دستور امام خمینی (ره) به حالت وقفیت باقی ماند و این نشان از اهمیت موضوع وقف دارد.

وی با بیان این که وظیفه اوقاف در موضوع وقف های جدید، احیاء موقوفات و بقاع متبرکه است گفت: قدم برداشتن در راستای وقف های جدید، و تبدیل شدن امام زادگان به قطب فرهنگی از جمله اقدماتی بود که اوقاف طی این سال ها انجام داده است .

مدیر کل اوقاف و امور خیریه در ادامه با بیان مسائل فرهنگی و اقدامات فرهنگی اوقاف گفت: در برگزاری مسابقات قرآنی و شرکت کنندگان رشد خوبی داشتیم. آمار شرکت کنندگان ما در سال 90 در حدود هزار نفر ، در سال 91 حدود 10 هزار و نفر و در سال 92 حدود 43 هزار نفر در مسابقات شرکت کردند ودر سال جاری هم پیش بینی می شود شرکت کنندگان رشد بیشتری داشته باشند.

احیاء موقوفات شهرستان آزادشهر

امام جمعه شهرستان آزاد شهر هم در این مراسم گفت: موقوفات در آزاد شهر از صفر آغاز شد و واز زمان حضور حجت الاسلام غیرت مند در شهرستان آزاد شهر موقوفات این شهرستان احیا شد و در حال حاضر شاهد پیشرفت های خوبی در بحث موقوفات شهرستان بودیم ودر اداره ای خوب با نیرو و تجهیزات کافی بحث موقوفات پیگیری می شود.

حجت الاسلام سید محمد حسینیان افزود: بقاع متبرکه در شهرستان آزاد شهر به ویژه امام زاده آق امام با تلاش و کوشش اوقاف شهرستان تبدیل به پایگاه معنوی شهرستان شده است و به ویژه در زمان محرم و عاشورا و تاسوعا و ا مناسبت های مذهبی مراسمات بسیار خوبی در این بقاع برگزار می شود.

وی تصریح کرد: اقدامات خوبی چون به روز شدن وضعیت اجارات موقوفات، دریافت حق و حقوق موقوفات از مردم و افزایش موقوفات از جمله اقدامات مناسب این اداره بوده است .

مدیر سابق اوقاف و امور خیریه شهرستان آزاد شهر گفت: افتتاح زائرسرای میقات الرضا با 20 سوییت، تکمیل حسنیه امام زاده اق امام، پیگیری نصب ضریح امام زاده کاشیکارو محوطه امام زاده، تکمیل تربیت خانه امام زاده قاسم دلندو اقدامات عمرانی امام زاده تیل آباد، پیگیری اسناد منابع طبیعی، پیگیری تربت خانه امام زاده کاشیدار، ساخت اتاق برای خادمین و مسافرین امام زاده کاشیدار ، تکمیل تربت خانه وکارهای عمرانی در امام زاده بی بی حلیمه رامیان از جمله اقدامات این اداره طی این مدت بوده است.

حجت الاسلام سعید غیرت مند اظهار کرد: با حمایت مسئولان و هیات امنای امام زادگان طی این دو سال افزایش 228 درصدی موقوفات و 240 درصدی بقاع متبرکه را داشتیم و در بخش حقوقی پرونده های بسیاری به نفع موقوفات شهرستان صادر شد.

ایجاد 25 وقف جدید در آزاد شهر

وی با بیان این که موقوفات نباید به حال خود رها شود گفت: طی این مدت 25 وقف جدید در شهرستان داشتیم .

حجت الاسلام غیرت مند افزود: یکی از بزرگترین موقوفاتی که در این مدت انجام شد قرارداد مشارکت بزرگترین باغ موقوفه باغ یکپارچه 370 هکتاری از موقوفه سعدا... خان میر فندرسکی بود که وقف طلبه های حوزه علمیه سعد رامیان شد.

وی تصریح کرد: قبل از این اجاره بسیار ناچیزی از این موقوفه دریافت می شد ولی در حال حاضر با پی گیری های بسیار مال الاجاره این موقوفه به روز شده است .

در پایان مراسم حکم بهادی فر که از سوی قائم مقام سازمان اوقاف صادر شده بود به ایشان تقدیم شد و از زحمات حجت الاسلام غیرت مند هم قدر دانی شد.



