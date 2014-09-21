به گزارش خبرنگار مهر، محسن رضایی پیش از ظهر یکشنبه در همایش توسعه اقتصاد مقاومتی در توسعه منطقه‌ای استان کرمان اظهار داشت: در دفاع مقدس یکی از لشکرهای پر قدرت ایران لشکر 41 ثارالله از استان کرمان بود و این لشکر در بسیاری از عملیات های ایران شرکت فعالانه و در آزاد سازی سرزمین های اشغالی کشور نقش مهم و موثری داشت.

رضایی بیان داشت: تعداد زیادی رزمنده، فرمانده، کارشناس نظامی در استان کرمان تربیت شده، خدمت کرده و کارنامه مهمی را برای استان کرمان رقم زده اند.

این مسئول با اشاره به اینکه هیچ ملتی بدون امنیت و اقتدار نمی‌تواند رشد کند، تصریح کرد: از دفاع و امنیت شروع کردیم و به سرزمین اقتصادی رسیدیم.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به اینکه امروز ایران یکی از با ثبات ترین کشورهای جهان است، گفت: ریسک امنیت در ایران پایین بوده و به همین جهت ایران بهترین منطقه برای جذب سرمایه گذاران داخلی و خارجی است.

وی اظهار داشت: اقتصاد یک علم جهانی است و ربطی به ایران و خارج ایران ندارد، توسعه یک پدیده بومی بوده که فرهنگ و جغرافیا و منابع در آن دخیل هستند.

این مسئول با اشاره به اینکه با ابتکار امام خمینی(ره) اتاق فکری به نام مجمع تشخیص مصلحت نظام تشکیل شده است، گفت: این اتاق فکر سیاست‌های کلان را با مقام معظم رهبری مشورت می کند و مقام معظم رهبری با مشورت مجمع تشخیص مصلحت نظام تبیین و ابلاغ می‌کند و این اتاق برای مسائل اقتصادی، فرهنگی و سیاسی تشکیل شده است.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام تصریح کرد: یکی از مهمترین دغدغه های مجمع تشخیص مصلحت نظام تشکیل اتوبان اقتصادی و برداشتن موانع بوده که یکی از این کارها سند اقتصاد مقاومتی، سند چشم انداز و سیاست های اصل 44 قانون اساسی است.

رضایی با اشاره به اینکه فلسفه اقتصاد مقاومتی دو بعد دارد، افزود: یکی از بعدهای اقتصاد مقاومتی می‌خواهد اقتصاد را در مقابل فشارها، تحریم ها، حوادث و نوسانات آسیب ناپذیر کند.

وی با اشاره به اینکه تنها نوسانات اقتصادی نیستند که به ایران وارد می شوند، گفت: در کشور مسئله تحریم‌های اقتصادی نیز وجود دارند.

این مسئول ابراز داشت: قیمت‌های بین‌المللی باید به صورت واقعی شکل بگیرد و دولت نباید دخالت کند که باعث ایجاد قیمت های غیرواقعی شود.

رضایی در ادامه تصریح کرد: یکی از منطق های اصلی اقتصاد آزاد این است که اجازه بدهیم قیمت های نسبی خودشان شکل بگیرند.

آمریکا برای برقراری ارتباط قابل اعتماد نیست

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با اذعان به این نکته که رابطه با آمریکا نمی‌تواند قابل اعتماد باشد اظهار داشت: مشخص نیست که بعد از توافق با اوباما جمهوری خواهان بر سرکار نیامده و دوباره همه شرایط تغییر کند.

وی با اشاره به اینکه ما نمی توانیم سرنوشت کشور را با خیال‌پردازی گره بزنیم، افزود: باید در جهت تقویت اقتصاد کشور گام برداریم تا اگر باز هم تحریم شویم توانایی مقابله را داشته باشیم.

وی با اشاره به اینکه یکی از مسائل دیگر که کشور را تهدید می‌کند مشکلات محیط زیست است عنوان کرد: اکنون برخی از زمین‌های استان کرمان و سایر استان‌ها در حال نشست بوده و بسیاری از شاهرگ‌های آبی از بین رفته و چاه ها می‌میرند و دیگر قابل احیاء نیستند که این امر باعث بروز خسارات مالی می‌شود.

رضایی با شاره به اینکه کشور ما از ناحیه آب و غبار تهدید می‌شود در ادامه افزود: براساس اقتصاد مقاومتی باید در مقابل مشکلات مقاوم باشیم و نگذاریم که مشکلات به وجود آید.

این مسئول گفت: یک روی دیگر اقتصاد مقاومتی مشارکت مردم در اقتصاد است و حکومت نباید مانع ورود مردم در اقتصاد شود.بخش خصوصی، سرمایه گذاران، کار آفرینان و بخش کسب و کار خانگی باید وارد اقتصاد مقاومتی شود.

لزوم اصلاح قوانین مغایر با اقتصاد مقاومتی

رضایی با اشاره به اینکه باید سیاست ها عوض و برخی قوانین درست شوند تصریح کرد: برخی از قوانین برخلاف اقتصاد مقاومتی است، طبق دستور اکید مقام معظم رهبری به مجلس شورای اسلامی قوانینی که بر خلاف اقتصاد مقاومتی هستند باید بازنگری شوند.

وی با شاره به اینکه صرفه جویی بزرگترین منبع پیشرفت ایران است، عنوان کرد: سه گزینه برای مقابله با بحران آب استان کرمان وجود دارد که شامل انتقال آب از خلیج فارس، زاگرس و صرفه جویی در مصرف آب می شوند.

این مسئول ابراز داشت: این موارد سه هزینه و سه دستاورد دارند در خلیج فارس حدود 15 هزار میلیارد هزینه و 900 میلیون متر مکعب آب و در زاگرس حدود شش هزار میلیارد تومان هزینه و 300 میلیون متر مکعب آب به استان منتقل می شود و این در حالی است که در با هزینه کرد پنج هزار میلیارد تومان هزینه می توان در زمینه مصرف آب به یک میلیارد و 700 میلیون متر مکعب آب صرفه جویی شود.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت هزینه طرح صرفه جویی را یک سوم هزینه انتقال آب دانست و افزودک بهره وری ناشی از صرفه جویی در آب 9 برابر طرح های انتقالی است.

نهضت صرفه جویی اولین اقدام در اقتصاد مقاومتی

رضایی با اشاره به اینکه نهضت صرفه جویی در کشور اولین اقدام اقتصاد مقاومتی است گفت: صرفه جویی بدون دانش محوری امکان پذیر نیست.

وی با اشاره به اینکه نکته دیگر در اقتصاد مقاومتی رقابتی کردن اقتصاد ایران است تصریح کرد: باید در کشور هم مقامت منطقه ای و هم مقاومت استانی شکل گیرد به عنوان مثال استان کرمان باید با استان اصفهان و یزد رقابت کند.

این مسئول ابراز داشت: امیدواریم استان کرمان یکی از الگو های موفق اقتصاد مقاومتی تبدیل شود و اقتصاد مقاومتی یک نسخه است و توصیه نیست.