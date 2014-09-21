آمبولانس حیات وحش در سیستان و بلوچستان یک آهوی زخمی را از مرگ حتمی نجات داد

به گزارش خبرنگار مهر، سعید محمودی روز یک شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: آمبولانس امداد و نجات حیات وحش این اداره کل در یکی از ماموریت‌های خود صبح امروز در منطقه نصرت آباد از نواحی حفاظت شده استان واقع در 100 کیلومتری شهر زاهدان یک آهوی زخمی را شناسایی و سپس به مرکز دامپزشکی استان انتقال داد.

وی اظهار داشت: ماموران یگان حفاظت محیط زیست نصرت اباد صبح امروز یک عدد آهو را که از ناحیه پا دچار شکستگی شده بود و قادر به حرکت نبود توسط آمبولانس حیات وحش به زاهدان منتقل کردند.

وی گفت: در این راستا با اعلام محیط بانان منطقه مبنی بر وقوع این حادثه بلافاصله اولین آمبولانس امداد و نجات حیات وحش به محل اعزام و جبیر مجروح را به مرکز دامپزشکی منتقل کرد که با اتمام دوره درمان و کسب بهبودی کامل گونه مورد نظر به دامان طبیعت بازگردانده خواهد شد.

وی افزود: از آنجا که شکستگی پای این آهو بر اثر برخورد با اجسام سخت حادث شده است لذا محیط بانان منطقه به منظور اطمینان از این موضوع که تله ای برای این حیوان در منطقه بکار گیری نشده است نسبت به بازرسی و پاکسازی منطقه اقدام کردند.

محمودی بیان داشت: با وجود اینکه هنوز از راه اندازی آمبولانس امداد ونجات حیات وحش در استان مدت زمان کوتاهی نمی گذرد اما این اقدام منجر به نجات بسیاری از گونه های تحت حفاظت در استان شده است.

وی ادامه داد: نجات دو بهله پرنده شکاری، یک راس جبیر و یک بهله جوجه جغد در این مدت از جمله ماموریت های موفقیت آمیز واحد امداد و نجات این اداره کل بوده است.

وی ابراز داشت: یگان حفاظت این سازمان به صورت شبانه روزی و با تجهیزات به روز نسبت به گشت های کنترلی و بازرسی در مناطق تحت حفاظت مبادرت می ورزد و علاوه بر پاکسازی مناطق از تله های بکار گرفته شده توسط قاچاقچیان به حیوانات و پرندگان گرفتار شده و یا اسیب دیده امداد رسانی می کند.