به گزارش خبرگزاری مهر، سیروس نصیری گفت: به استناد قانون اصلاح تبصره ماده 14 قانون کار والحاق یک تبصره به آن مصوب 83/1/30 وقانون استفساریه قانون مذکور مصوب 85/3/28 مجلس شورای اسلامی وآئیننامه اجرایی مربوطه مصوب 84/4/8 هیئت وزیران، احتساب مدت خدمت نظام وظیفه وحضور داوطلبانه در جبهه تمامی مشمولان قانون تأمین اجتماعی با دارا بودن شرایط مقرر قانونی ازجمله بیمهپردازی در زمان ارائه تقاضا و داشتن دو سال سابقه بیمه وهمچنین پرداخت حق بیمه متعلقه طبق ضوابط مقرر در ماده 3آئین نامه اجرایی مذکور به نسبت هفت سیام سهم بیمه شده و بیست و سه سیام سهم دولت امکانپذیر است.
نصیری اظهار داشت: مبلغ حق بیمه متعلقه مدت خدمت سربازی حداکثر در 12 قسط ماهانه قابل تقسیط است که بیمهشده در صورت عدم توانایی پرداخت یکجای حق بیمه می تواند در مهلت مقرر نسبت به ارائه درخواست تقسیط بدهی اقدام کند.
وی افزود: احتساب سوابق مذکور و بهرهمندی از مزایای قانونی آن نزد سازمان تأمین اجتماعی منوط به پرداخت کامل حق بیمه در مهلت تعیین شده خواهد بود.
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