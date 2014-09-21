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۳۰ شهریور ۱۳۹۳، ۱۶:۱۱

آقاخانی:

تعداد دستگاههای تردد شمار در زنجان به 50 مورد افزایش می یابد

تعداد دستگاههای تردد شمار در زنجان به 50 مورد افزایش می یابد

زنجان - خبرگزاری مهر: معاون سازمان حمل و نقل و پایانه های استان زنجان ، به افزایش تعداد دستگاه های تردد شمار در استان اشاره کرد و گفت: در سال جاری تعداد دستگاه های تردد شمار در محورهای زنجان از 46 دستگاه به 50 دستگاه افزایش می یابد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا آقاخانی ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران  افزود: از آغاز سالجاری تاکنون یعنی از فروردین ماه 34 میلیون خودرو در محورهای مواصلاتی استان زنجان تردد کرده اند.

وی اظهار داشت: تعداد تردد خودرو در محورهای مواصلاتی استان زنجان نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش چشمگیری داشته است.

معاون سازمان حمل و نقل و پایانه های استان زنجان، به تردد خودروهای سبک در این مدت در محورهای مواصلاتی استان زنجان اشاره کردو گفت: در این مدت 80 درصد از خودروهای سبک در محورهای مواصلاتی استان زنجان تردد کرده اند.

آقاخانی گفت: 20 درصد تردد های صورت گرفته از اول سالجاری تاکنون را خودروهای سنگین به خود اختصاص می دهند و مابقی خودروهای سبک بوده اند.

وی به تعداد دوربین های نظارت در محورهای مواصلاتی استان زنجان، اشاره کردو یاد آورشد: در حال حاضر 31 دوربین نظارتی در محورهای مواصلاتی استان زنجان نصب است که تصاویر را در مرکز مدیریت حمل و نقل رصد می کنیم.

معاون سازمان حمل و نقل و پایانه های استان زنجان،در ادامه به تعداد دستگاههای تردد شمار درمحورهای مواصلاتی استان زنجان اشاره کردو افزود: 46دستگاه تردد شمار 46 خط استان را پوشش می دهند.

آقاخانی گفت: برای کنترل تردد در محورها توسط دستگاههای ذیربط، افزایش ایمنی تردد جاده‌‌ای و اطلاع رسانی حائز اهمیت است.

وی افزود: محور زنجان به قزوین جزو محورهای حادثه خیز است که در این محور نظارت لازم توسط دوربین ها به طور شفافی انجام می گیرد.
 

کد مطلب 2374617

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