تعداد دستگاههای تردد شمار در زنجان به 50 مورد افزایش می یابد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا آقاخانی ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران افزود: از آغاز سالجاری تاکنون یعنی از فروردین ماه 34 میلیون خودرو در محورهای مواصلاتی استان زنجان تردد کرده اند.



وی اظهار داشت: تعداد تردد خودرو در محورهای مواصلاتی استان زنجان نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش چشمگیری داشته است.



معاون سازمان حمل و نقل و پایانه های استان زنجان، به تردد خودروهای سبک در این مدت در محورهای مواصلاتی استان زنجان اشاره کردو گفت: در این مدت 80 درصد از خودروهای سبک در محورهای مواصلاتی استان زنجان تردد کرده اند.



آقاخانی گفت: 20 درصد تردد های صورت گرفته از اول سالجاری تاکنون را خودروهای سنگین به خود اختصاص می دهند و مابقی خودروهای سبک بوده اند.



وی به تعداد دوربین های نظارت در محورهای مواصلاتی استان زنجان، اشاره کردو یاد آورشد: در حال حاضر 31 دوربین نظارتی در محورهای مواصلاتی استان زنجان نصب است که تصاویر را در مرکز مدیریت حمل و نقل رصد می کنیم.



معاون سازمان حمل و نقل و پایانه های استان زنجان،در ادامه به تعداد دستگاههای تردد شمار درمحورهای مواصلاتی استان زنجان اشاره کردو افزود: 46دستگاه تردد شمار 46 خط استان را پوشش می دهند.



آقاخانی گفت: برای کنترل تردد در محورها توسط دستگاههای ذیربط، افزایش ایمنی تردد جاده‌‌ای و اطلاع رسانی حائز اهمیت است.

وی افزود: محور زنجان به قزوین جزو محورهای حادثه خیز است که در این محور نظارت لازم توسط دوربین ها به طور شفافی انجام می گیرد.

