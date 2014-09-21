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۳۰ شهریور ۱۳۹۳، ۱۶:۱۶

در قالب تصویر/

نمایشگاه دفاع مقدس در کمیته امداد سیستان و بلوچستان برپا شد

نمایشگاه دفاع مقدس در کمیته امداد سیستان و بلوچستان برپا شد

زاهدان-خبرگزاری مهر: همزمان با آغاز گرامیداشت هفته دفاع مقدس نمایشگاهی با همین عنوان در قالب 50 قطعه عکس از صحنه‌های مختلف جنگ در اداره کل کمیته امداد سیستان و بلوچستان در شهرستان زاهدان برپا شد.

به گزارش خبرنگار مهر، دراین نمایشگاه که از امروز به مدت یک هفته برای عموم علاقمندان در کمیته امداد استان دایر شده است صحنه های مقامت و ایثار ملت ایران و رشادت های رزمندگان اسلام و خرابی های به جای مانده از جنگ در قاب تصویر برای عموم مردم به نمایش گذاشته شد.

مدیر کل کمیته امداد حضرت امام خمینی(ره) سیستان و بلوچستان در حاشیه برپایی این نمایشگاه به خبرنگاران گفت: در اين نمايشگاه 50 قطعه عکس با موضوعات مربوط به حوادث و رويدادهاي سال‌هاي دفاع مقدس در حمايت و پشتيباني از جبهه‌ها و همچنين خرابي‌هاي به جا مانده از حمله هوايي به نمايش گذاشته شده است.

محسن مسعودیان راد ابراز داشت: هفته دفاع مقدس فرصت ارزشمندي براي پاسداشت حماسه‌هاي ملت ایران و رزمندگان و ایثار گران است و امروزه تمامی ملت ایران و مسئولان عزت و سربلندي خود را به برکت غيرتمندي و از خودگذشتگي دليرمردانی دارند که نیاز است تا حماسه آنها به نسل هاي بعدی منتقل شود.

وی ابراز داشت: برگزاري باشکوه نمايشگاه دفاع مقدس علاوه بر تبيين ارزش‌هاي والاي انقلاب در بين نسل جديد و همدردي با خانواده شهدا نقش موثري در حفظ آرمان‌هاي انقلاب به ويژه شهادت داشته و ارزش‌هاي دفاع مقدس را زنده نگه مي‌دارد.

وی همچنین با بیان اینکه مراسم متنوعی به همین مناسبت در کمیته امداد استان و سایر ادارات مرتبط  در شهرستان به همین مناسبت تدارک دیده شده است افزود:  آذين بندي درب ورودي  ادارت با نماد سنگر و دفاع مقدس ، ايجاد ايستگاه هاي صلواتي به عنوان نماد حضور امداد در دوران دفاع مقدس، ديدار و سرکشي از خانواده معظم شهدا و جانبازان امدادگر اين نهاد، تجليل از جانبازان و ايثارگران هشت سال دفاع مقدس و شرکت در مراسم غبار روبي گلزار مطهر شهدا از جمله برنامه هاي کميته امداد در طول هفته دفاع مقدس است.

کد مطلب 2374627

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