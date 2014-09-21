نمایشگاه دفاع مقدس در کمیته امداد سیستان و بلوچستان برپا شد

به گزارش خبرنگار مهر، دراین نمایشگاه که از امروز به مدت یک هفته برای عموم علاقمندان در کمیته امداد استان دایر شده است صحنه های مقامت و ایثار ملت ایران و رشادت های رزمندگان اسلام و خرابی های به جای مانده از جنگ در قاب تصویر برای عموم مردم به نمایش گذاشته شد.

مدیر کل کمیته امداد حضرت امام خمینی(ره) سیستان و بلوچستان در حاشیه برپایی این نمایشگاه به خبرنگاران گفت: در اين نمايشگاه 50 قطعه عکس با موضوعات مربوط به حوادث و رويدادهاي سال‌هاي دفاع مقدس در حمايت و پشتيباني از جبهه‌ها و همچنين خرابي‌هاي به جا مانده از حمله هوايي به نمايش گذاشته شده است.

محسن مسعودیان راد ابراز داشت: هفته دفاع مقدس فرصت ارزشمندي براي پاسداشت حماسه‌هاي ملت ایران و رزمندگان و ایثار گران است و امروزه تمامی ملت ایران و مسئولان عزت و سربلندي خود را به برکت غيرتمندي و از خودگذشتگي دليرمردانی دارند که نیاز است تا حماسه آنها به نسل هاي بعدی منتقل شود.

وی ابراز داشت: برگزاري باشکوه نمايشگاه دفاع مقدس علاوه بر تبيين ارزش‌هاي والاي انقلاب در بين نسل جديد و همدردي با خانواده شهدا نقش موثري در حفظ آرمان‌هاي انقلاب به ويژه شهادت داشته و ارزش‌هاي دفاع مقدس را زنده نگه مي‌دارد.

وی همچنین با بیان اینکه مراسم متنوعی به همین مناسبت در کمیته امداد استان و سایر ادارات مرتبط در شهرستان به همین مناسبت تدارک دیده شده است افزود: آذين بندي درب ورودي ادارت با نماد سنگر و دفاع مقدس ، ايجاد ايستگاه هاي صلواتي به عنوان نماد حضور امداد در دوران دفاع مقدس، ديدار و سرکشي از خانواده معظم شهدا و جانبازان امدادگر اين نهاد، تجليل از جانبازان و ايثارگران هشت سال دفاع مقدس و شرکت در مراسم غبار روبي گلزار مطهر شهدا از جمله برنامه هاي کميته امداد در طول هفته دفاع مقدس است.