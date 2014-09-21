مصطفی کیایی نویسنده و کارگردان فیلم سینمایی «ضد گلوله» در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره این فیلم که قرار است در قالب جشنواره فیلم‌های دفاع مقدس از شبکه سه سیما روی آنتن برود، اظهار کرد: «ضد گلوله» بر اساس طرحی یک خطی زمان تولید فیلم «بعد از ظهر سگی سگی» از طرف رضا رخشان تهیه کننده کار به من پیشنهاد داده شد. در ابتدا هم قرار نبود کارگردانی آن را خودم برعهده داشته باشم زیرا همزمان مشغول نوشتن فیلمنامه دیگری به نام «آقازاده ها» بودم که البته بعدها پروانه ساخت نگرفت و ساخته نشد اما بعد از آن که رخشان طرح را بیشتر برایم توضیح داد به نظرم رسید جای کار زیادی دارد بنابراین فیلمنامه آن را نوشتم و به پیشنهاد او کارگردانی‌اش را هم انجام دادم.

کیایی درباره فضای کلی حاکم بر این اثر سینمایی گفت: اگرچه تاکنون همه کارهایی را که ساخته‌ام دوست دارم و هر کدام در مقطع زمانی خودشان کارهایی پرمخاطب بوده‌اند، اما «ضد گلوله» برایم خاطره خوب و اتفاق جدیدی بود و قبل از آن همیشه دلم می‌خواست فیلمسازی جنگ را تجربه کنم.

کارگردان فیلم سینمایی «خط ویژه» تأکید کرد: دوران دفاع مقدس برای منی که نوجوانی‌ام در دهه شصت گذشته، یادآور خاطره‌های خاصی است. من و هم نسل‌هایم با شنیدن بعضی بوها و صداها به حال و هوای آن دوران بر می‌گردیم. اینکه با شنیدن صدای آژیر خطر در مدرسه می‌دویدیم و به پناهگاه‌ها هجوم می‌بردیم...

«ضد گلوله» امروز یکشنبه 30 شهریورماه ساعت 20 از شبکه سه سیما پخش می‌شود.