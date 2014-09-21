79 درصد تسهیلات مشاغل خانگی خراسان جنوبی توسط پست بانک پرداخت شد

به گزارش خبرنگار مهر، حمید رضا احمد پور ظهر یکشنبه درکارگروه اشتغال خراسان جنوبی با بیان اینکه تاکنون 79 درصد سهمیه ابلاغی تسهیلات مشاغل خانگی سال گذشته توسط پست بانک پرداخت شده است، افزود: تلاش خواهیم کرد که در سال جاری 21 درصد باقیمانده را پرداخت کنیم.

وی با بیان اینکه در سال گذشته یک ‎میلیارد و 100 میلیون تومان سهمیه تسهیلات مشاغل خانگی ما بوده است، عنوان کرد: مبلغ یک‎ میلیارد و 230 میلیون تومان در قالب 41 پرونده به متقاضیان تسهیلات پرداخت شده است.

مدیر امور شعب بانک صادرات خراسان جنوبی نیز در این کارگروه گفت: میزان 63 درصد از تسهیلات ابلاغی مشاغل خانگی سال گذشته پرداخت شده است.

مهدی اصغری‎آیسک با بیان اینکه سهمیه تسهیلات مشاغل خانگی سال جاری به ما ابلاغ نشده است، افزود: سهمیه تسهیلات مشاغل خانگی به ما ابلاغ شده و براساس معرفی متقاضیان از طریق دستگاه‎های اجرایی پرداخت شده است.

وی عنوان کرد: در سال گذشته 249 طرح اشتغالزایی به ما معرفی شده است که از این تعداد به 170 طرح تسهیلات پرداخت شده است.

اصغری آیسک یادآور شد: پرداخت تسهیلات متقاضیان جدید از سهمیه سال جاری انجام می‌شود و سهمیه سنوات قبل منتفی می‌شود.

تسهیلات مشاغل خانگی استان در گیر و دار بانک ها

وی با بیان اینکه در سال گذشته به 50 درصد طرح های معرفی شده دستگاه های اجرایی تسهیلات پرداخت نشده است، عنوان کرد: مهمترین مشکل این افراد عدم مراجعه، عدم ضامن و بدهی به بانک ها بوده است.

حسن‎رضا یزدانی، معاون اداره امور شعب بانک ملی خراسان جنوبی نیز با بیان اینکه در سال گذشته 136 متقاضی از اداره کل بهزیستی برای دریافت تسهیلات مشاغل خانگی به ما معرفی شده‎اند، بیان کرد: از این تعداد 80 درصد آنها موفق به دریافت تسهیلات شده‎اند.

مدیرکل بهزیستی خراسان‎جنوبی نیز در کار گروه اشتغال خراسان جنوبی با بیان اینکه تاکنون 64 درصد مددجویان بهزیستی خراسان‎جنوبی تسهیلات مشاغل خانگی دریافت کردند، افزود: در حال حاضر مهمترین مشکلات در زمینه اشتغال خانگی سختگری بانک ها در پرداخت تسهیلات به متقاضیان است.

محمد حسن اکبری مطلق وی با بیان اینکه سال گذشته 130 نفر را برای دریافت تسهیلات مشاغل خانگی به بانک معرفی شده اند، افزود: از این تعداد 64 نفر موفق به دریافت تسهیلات شدند.

وی یادآورشد: باید پرداخت تسهیلات خانگی به متقاضیان تسهیل شود.