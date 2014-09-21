به گزارش خبرگزاری مهر، همایش ادبی مشقهای سرخ هم زمان با هفته دفاع مقدس و بزرگداشت شاعر شهید احمد زارعی، برگزار میشود.
در این همایش که سعید بیابانکی، بیژن ارژن، محمدمهدی سیار، ناصر فیض و میلاد عرفانپور و چند تن از شاعران دفاع مقدس، در آن حضور دارند، از ترانه بیصبری میلاد عرفانپور رونمایی خواهد شد.
ترانه «بیصبری» توسط عرفانپور به پیشگاه مادران شهدای گمنام و فیلم ارزشمند «شیار 143» تقدیم شده است.
این برنامه روز دوشنبه 31 شهریور ساعت 17 در فرهنگسرای ابن سینا واقع در شهرک قدس فاز یک خیابان ایران زمین شمالی برگزار میشود.
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