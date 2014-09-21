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۳۰ شهریور ۱۳۹۳، ۱۶:۵۳

رزم حسینی:

توسعه باید از روستاها شود/ کرمان پیشتاز اقتصاد مقاومتی

توسعه باید از روستاها شود/ کرمان پیشتاز اقتصاد مقاومتی

کرمان- خبرگزاری مهر: استاندار کرمان گفت: باید توسعه را از روستاها، بخش ها و شهرستان ها آغاز کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا رزم حسینی ظهر یکشنبه در همایش نقش اقتصاد مقاومتی در توسعه منطقه ای اظهار داشت: یکی از دلایل عدم اجرای برنامه های خوب؛ نداشتن باور است و باید  اقتصاد مقاومتی را باور داشته باشیم.

وی در ادامه افزود: تاکنون شاهد ابلاغ اصل 44 قانون اساسی ، برنامه پنجم، سند چشم انداز بوده ایم و امروز شاهد سند اقتصاد مقاومتی هستیم.

رزم حسینی با اشاره به اینکه استان کرمان سند اقتصاد مقاومتی را باور کرده است، بیان داشت: ما به دنبال کرمان آینده هستیم و زیر چتر ولایت  مقدمات توسعه را استان کرمان فراهم کرده و مردمی توانمند خواهیم داشت.

استاندار کرمان گفت: تحریم ها به ما فشار آورده که به درون فکر کنیم و باعث شده که از ظرفیت های داخلی استفاده کنیم.

این مسئول تصریح کرد: امروز در سند اقتصاد مقاومتی برنامه ششم را داریم و باید با داشتن باور در این عرصه موثر باشیم.

وی با اشاره به اینکه استان کرمان باید پیشتاز اقتصاد مقاومتی بر پایه اقتصاد مردمی باشد، عنوان کرد: دولت تدبیر  و امید بر رشد اقتصادی چند ماه اخیر اعتقاد دارد و دو درصد رشد اقتصادی داشته ایم.

رزم حسینی ابراز داشت: این باور در مدیران دولتی و مدیران بخش های خصوصی کشور و استان کرمان وجود دارد و باید توسعه را از روستاها، بخش ها و شهرستان ها آغاز کرد. 

کد مطلب 2374647

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