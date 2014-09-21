رویکرد دولت کاهش ناهنجاری های جامعه است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد علی نجفي عصر یکشنبه در شوراي فرهنگ عمومي گيلان در رشت افزود: با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری درباره ضرورت توجه به فرهنگ عمومي دولت تدبیر و امید در راستای تقويت اخلاق فردي و اجتماعي، وجدان كاري و كاهش ناهنجاري ها در سطح جامعه گام بر می دارد.

وي اظهار داشت: دولت در این راستا برای مبارزه با ناهنجاري هاي اجتماعي مانند طلاق، اعتياد بر اساس فرهنگ اصيل اسلامي اقدام های خود را انجام می دهد.

استاندار گيلان ادامه داد: براي تقويت مسائل كاربردي شوراي فرهنگ عمومي با ید تلاش بیشتری صورت گیرد که بر این اساس كاربردي كردن مسائل شوراي فرهنگ عمومي و توجه به تذكرها و ارشادهای نماينده ولي فقيه در گيلان از مهمترین وظایف اعضاي اين شوراست.

وی با بیان اینکه خروجي تصميمات شوراي فرهنگ عمومي بايد منجر به تقويت ارزش هاي فرهنگي، ديني و مذهبي در جامعه شود، گفت: فرهنگ عمومي مي تواند به عنوان عقايد، ارزش ها و هنجارهاي مورد احترام جامعه از طريق آموزش و پرورش به صورت مناسب گسترش يابد.

نماینده عالی دولت در گیلان افزود: همه مديران برای اعتلاي فرهنگ عمومي استان و كشور و اجرای طرح تحول بنيادين آموزش و پرورش از اين نهاد موثر حمایت كنند.

وی با گراميداشت آغاز هفته دفاع مقدس اظهار داشت: اين هفته فرصتي نمادين براي نشان دادن ضرورت حفظ ارزش هاي دوران دفاع مقدس است.

نجفی ادامه داد: كمك به حفظ و ترويج ارزش هاي هشت سال جنگ تحمیلی از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

استاندار گیلان به روند کند ساخت پارك موزه دفاع مقدس استان اشاره كرد و گفت: متاسفانه ساخت اين پارك موزه طی سال های گذشته به خوبي اجرايي نشده و بايد در سریع ترین زمان ممکن در این باره تعيين تكليف شود.

وی با اشاره به در پيش بودن يازدهم آذرماه سالروز شهات ميرزا كوچك جنگلي برضرورت برگزاري با شكوه گراميداشت ياد و خاطره اين روحاني مبارز شهيد استان تاكيد كرد.

نجفی با ياد آوري کسب مقام برتر استانداري گيلان در گسترش فرهنگ نماز در میان 31 استانداري كشور اظهار داشت: توجه به گسترش فرهنگ نماز از اولويت هاي فرهنگي استانداري است.