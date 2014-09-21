پیام تبریک روحانی به مناسبت سالگرد استقلال ارمنستان

به گزارش خبرگزاری مهر، پیام تبریک حجت الاسلام و المسلمین حسن روحانی به این شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
جناب آقای سرژ سرکسیان
رئیس جمهوری ارمنستان
فرارسیدن سالگرد استقلال جمهوری ارمنستان را به جناب عالی، دولت و ملت آن کشور صمیمانه تبریک می گویم.
امیدوارم با مساعی مشترک و روزافزن مسئولین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ارمنستان، روابط حسنه موجود میان دو کشور در راستای منافع متقابل دو ملت و در سطوح دوجانبه و بین المللی گسترش یابد.
از خداوند متعال، سلامتی و موفقیت آن جناب و بهروزی و سرافرازی دولت و ملت ارمنستان رامسالت دارم.
حسن روحانی
رئیس جمهوری اسلامی ایران
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