پیام تبریک روحانی به مناسبت سالگرد استقلال ارمنستان

به گزارش خبرگزاری مهر، پیام تبریک حجت الاسلام و المسلمین حسن روحانی به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

جناب آقای سرژ سرکسیان

رئیس جمهوری ارمنستان

فرارسیدن سالگرد استقلال جمهوری ارمنستان را به جناب عالی، دولت و ملت آن کشور صمیمانه تبریک می گویم.

امیدوارم با مساعی مشترک و روزافزن مسئولین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ارمنستان، روابط حسنه موجود میان دو کشور در راستای منافع متقابل دو ملت و در سطوح دوجانبه و بین المللی گسترش یابد.

از خداوند متعال، سلامتی و موفقیت آن جناب و بهروزی و سرافرازی دولت و ملت ارمنستان رامسالت دارم.

حسن روحانی

رئیس جمهوری اسلامی ایران