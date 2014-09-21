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۳۰ شهریور ۱۳۹۳، ۱۶:۴۰

پیام تبریک روحانی به مناسبت سالگرد استقلال ارمنستان

پیام تبریک روحانی به مناسبت سالگرد استقلال ارمنستان

رئیس جمهوری در پیامی فرارسیدن سالگرد استقلال جمهوری ارمنستان را به دولت و ملت آن کشور تبریک گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، پیام تبریک حجت الاسلام و المسلمین حسن روحانی به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

جناب آقای سرژ سرکسیان

رئیس جمهوری ارمنستان

فرارسیدن سالگرد استقلال جمهوری ارمنستان را به جناب عالی، دولت و ملت آن کشور صمیمانه تبریک می گویم.

امیدوارم با مساعی مشترک و روزافزن مسئولین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ارمنستان، روابط حسنه موجود میان دو کشور در راستای منافع متقابل دو ملت و در سطوح دوجانبه و بین المللی گسترش یابد.

از خداوند متعال، سلامتی و موفقیت آن جناب و بهروزی و سرافرازی دولت و ملت ارمنستان رامسالت دارم.

حسن روحانی

رئیس جمهوری اسلامی ایران

کد مطلب 2374657

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