هرگونه تماس تلفنی و دیدار اتفاقی با مسئولان آمریکا در نیویورک محکوم است

به گزارش خبرگزاری مهر، شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی دانشگاه‌های سراسر کشور در آستانه سفر رئیس جمهور به نیویورک برای شرکت در اجلاس سالانه سازمان ملل با انتشار نامه‌ای اعلام کرد: از آنجایی که تجربه نشان داده امتیازدهی به شیطان بزرگ حتی در حد انجام مذاکره باعث جری تر شدن آن برای گرفتن امتیازات بیشتر می شود، که نمونه ی آشکار آن در جریان مذاکرات هسته ای یکسال اخیر به خوبی قابل مشاهده است، لذا هرگونه تماس تلفنی، دیدار اتفاقی!، نشست چند جانبه و دلسوزی برای مسئولان رژیم آمریکا! از نظر ملت ایران محکوم و غیر قابل قبول است



متن این نامه به شرح زیر است:



جناب آقای دکتر روحانی ریاست محترم جمهوری



سلام علیکم



قطعی شدن حضور جنابعالی در نشست سالانه سازمان ملل متحد، فرصت مناسبی است برای تبیین مجدد مواضع نظام مقدس جمهوری اسلامی در خصوص مسایل جهانی و منطق حاکم برآن و آشنا ساختن بیشتر مردم جهان با اندیشه‌های منادیان احیای اسلام ناب و حقیقی.



این نشست سالانه روزنه ای را می‌گشاید تا از ورای غوغاسالاری امپراطوری رسانه‌ای جهان خواران، مستضعفان بی خبر از اسارت خود، با الگوی مردم سالاری دینی انقلاب اسلامی از سویی و ماهیت تجاوزکارانه و نیرنگ باز مستکبران جهانی این برده داران مدرن قرن بیست و یکم از سوی دیگر؛ بیشتر آشنا شوند.



ما دانشجویان ایرانی و فرزندان معنوی حضرت امام روح الله (ره) برآن شدیم تا در راستای استفاده هرچه بهتر از این فرصت مهم که تنها سالی یکبار نصیب ملت انقلابی ایران می شود، نکاتی را یادآور شویم:



1. همانگونه که حضرت امام خمینی(ره) و رهبر معظم انقلاب حضرت امام خامنه ای مسئله ی فلسطین را مهمترین مسئله جهان اسلام و فلسطین را پاره تن اسلام می دانند، این مسئله هنوز هم مهمترین مسئله ی جهان اسلام و ریشه ی بسیاری از بحران های منطقه ای و جهانی است.



راهکار نظام مقدس اسلامی برای حل این بحران تاریخی و به تبع آن حل بسیاری از بحران های جهانی یعنی برگزاری رفراندوم از فلسطینیان برای تعیین آینده کشورشان، راهکاری کاملا منطقی و منطبق بر اصول مورد قبول عقلای جهان و منشور سازمان ملل است و حتی مستکبران جهانی نیز در ظاهر سعی دارند خود را حامی آن اصول نشان دهند. ملت رشید ایران از رئیس جمهوری خود انتظار دارند تا بار دیگر تبیین کننده این منطق و راهکار مترقی جمهوری اسلامی ایران در نشست سازمان ملل باشد.



2. ماجرای رفراندوم برای جدایی اسکاتلند از انگلستان، شمارش معکوس برای فروپاشی امپراطوری تضعیف شده ی روباه پیر را آغاز کرده و ناقوس مرگ این امپراطوری را به صدا درآورده است.



شاید به همین دلیل باشد که دولت انگلیس در روزهای منتهی به برگزاری رفراندوم تمام تلاش خود را به کار بست تا از به نتیجه رسیدن این استقلال ممانعت کند. در روزهای اخیر اخباری مبنی بر دستکاری در نتایج این انتخابات برای به شکست کشاندن استقلال خواهی مردم این کشور به گوش می رسد.



ریاست محترم جمهوری باید در راستای سیاست خارجی تهاجمی که جزو ماهیت انقلاب اسلامی است نسبت به این مهندسی آرا، در کشوری که جزو حامیان و مدیران اصلی فتنه ی سال 88 در ایران بود، واکنش مناسب نشان داده و خواهان پاسخگویی دولت انگلستان شود.



3. در روزهای اخیر شایعاتی در خصوص برنامه ریزی برخی جریانات برای دیدار جنابعالی با سران مستکبر ایالات متحده به گوش می رسد. این خط خبری چند روزی است که از سوی رسانه های وابسته به مستکبران و دنباله های داخلی آنها که زنجیروار به هم وابسته اند دنبال شده و موضع گیری های مسئولان آمریکایی موجب قوت گرفتن این شایعات و ایجاد نگرانی مبنی بر برنامه ریزی رژیم آمریکا برای انجام این دیدار حتی اگر شده به صورت اتفاقی! شده است. ما دانشجویان ایرانی مراتب نگرانی عمیق خود را از قوت گرفتن این شایعات ابراز کرده و تاکید می کنیم که ملت ایران همچنان آمریکا را «شیطان بزرگ» و «دشمن اصلی» خود می داند و از آنجایی که تجربه نشان داده امتیازدهی به شیطان بزرگ حتی در حد انجام مذاکره باعث جری تر شدن آن برای گرفتن امتیازات بیشتر می شود، که نمونه ی آشکار آن در جریان مذاکرات هسته ای یکسال اخیر به خوبی قابل مشاهده است، لذا هرگونه تماس تلفنی، دیدار اتفاقی!، نشست چند جانبه و دلسوزی برای مسئولان رژیم آمریکا! از نظر ملت ایران محکوم و غیر قابل قبول است. عدم رابطه ی ایران با آمریکا تا تشکیل حکومت جهانی اسلام و از بین رفتن نظام سلطه و ماهیت سلطه گری ادامه خواهد داشت.



در پایان توفیق روز افزون جنابعالی و دولت محترم را برای نمایندگی شایسته از ملت انقلابی ایران از خداوند منان خواستاریم.