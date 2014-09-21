استخدام سالانه 50 عضو هیئت علمی در شأن دانشگاه چمران نیست

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رعايايي در نشست خبري ظهر امروز در جمع خبرنگاران اظهار كرد: نقش آفريني دانشگاه شهيد چمران در دوران دفاع مقدس از هيچ كس پوشيده نيست و لازم بود كه بعد از جنگ تحميلي بيشتر به اين دانشگاه رسيدگي شود. اگرچه كمبود رسيدگي بعد از جنگ در تمام نقاط و ادارات اين استان مشهود است.



وي افزود: اين نهاد علمي در عرصه های مختلف به دفاع مقدس كمك رساني كرد حتي فضاي فيزيكي دانشگاه نیز در اختيار رزمندگان آن دهه بود. باشگاه ورزشی كنوني چمران زماني مقر فرماندهان جنگ تحميلي بود و علاوه بر آن از سوي دانشگاه نيروهايي به خطوط جبهه اعزام مي شدند كه دانشگاهيان، اساتيد، كاركنان و دانشجويان از جمله اين نيروها بود.



سرپست دانشگاه شهيد چمران بيان كرد: از مديران رزمنده حاضر در عرصه اداره اين دانشگاه به منظور پاسداشت خدمات ارزنده آن ها در جنگ تحمیلی نیز مراسماتي در هفته دفاع مقدس برگزار می شود.



رعایایی تصریح کرد: مديريت دانشگاه چمران در سال آينده كه مصادف با شصتمين سال احداث اين دانشگاه برنامه هاي بسياري را ترتيب داده است. اين دانشگاه با وجود بهترين هيئت علمي و تعداد بالاي دانشجويان به عنوان يك دانشگاه مادر در كشور محسوب مي شود.



وی خاطرنشان کرد: بيش از 50 رشته مختلف در زمينه هاي پزشكي در دانشگاه وجود دارد و تعداد فارغ التحصيلان در كارشناسي و كارشناسي ارشد تقارب زيادي به هم پيدا كردند.



سرپست دانشگاه شهيد چمران با اشاره به شرايط سخت و آب و هواي گرم در خوزستان عنوان كرد: حقوق اساتيدی كه در این استان تدريس می کنندبايد با اساتیدی که در استان هاي ديگر مشغول به كار هستند تفاوت داشته باشد. اساتيد ما در شرايط سخت تري نسبت به باقي اساتید در استان های ديگر قرار دارند و اگر تفاوت حقوقي بين اساتيد خوزستانی به ویژه اهوازی و ديگر استان ها وجود نداشته باشد اين نيروها از استان طرد شده و براي خدمت به ديگر شهرها مي روند.



رعايايي یادآور شد: در سال تحصیلی جاری سه هزار و 700 دانشجو جديد الورود در مقطع كارشناسي، یک هزار و 640 دانشجو در مقطع كارشناسي ارشد و 252 دانشجو در مقطع دكتري داريم.



وی تاکید کرد: وضعیت تعداد هیئت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز حتی قبل از تقسیم آن به چهار قسمت در شهرستان های استان اصلا در شان این دانشگاه نیست. در حال حاضر 500 نفر در هئیت علمی این دانشگاه عضو هستند و سالانه 50 عضو در هیئت علمی این دانشگاه عضو می شوند.



سرپست دانشگاه شهيد چمران در پايان گفت: در راستاي آغاز سال تحصيلي جديد و مصادف بودن آن با هفته دفاع مقدس افتتاحیه عمومی ورود دانشجویان به کلاس های دانشگاه در دانشكده علوم توسط دانشجويان برگزار می شود.

