ساخت بیمارستان تخصصی در موقوفه روحانی نژاد نیاز جدی کشور است

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اکبر ولایتی، مشاور مقام معظم رهبری در امور بین‌الملل و رئیس بیمارستان مسیح دانشوری صبح امروز 30 شهریورماه در آئین کلنگ زنی ساخت بیمارستان تخصصی سرطان در محل موقوفه روحانی نژاد که از محل فروش اوراق وقف تأسیس خواهد شد، با بیان اینکه مدتها پیرامون تصمیم گیری برای نحوه ساخت و موقعیت فضایی این بیمارستان بحث و تبادل نظر شد، اظهارداشت: بنای اول بر این بود تا این بیمارستان در فضایی احداث شود که بیشترین مراجعه و نیازمندی را داشته باشد. بنابراین جنوب تهران و شهر ری انتخاب شد.



وی با اشاره به بافت فرسوده مراکز پزشکی و درمانی منطقه 20 عنوان کرد: از دیرباز تاکنون دو بیمارستان شهدای هفت تیر و فیروزآبادی در حال خدمت رسانی به ساکنان جنوب تهران هستند ولی با افزایش میزان تقاضا، این دو مرکز دیگر قابلیت لازم را به منظور خدمت رسانی به مردم مناطق ندارند و هم اکنون در مناطق جنوب، جنوب غرب و جنوب شرق تهران چندین میلیون نفر از ساکنان استان تهران فاقد مراکز درمانی مورد قبول از نظر استانداردهای جهانی هستند.



ولایتی با اشاره به دومین هدف در جلسات پیرامون این بیمارستان گفت: در دومین گام نوع خدمت رسانی این بیمارستان مورد بحث قرار گرفت که نتیجه این شد بیمارستانی با رویکرد درمان و تشخیص سرطان بنا شود .



رئیس بیمارستان مسیح دانشوری به کمبود مراکز لازم جهت پاسخگویی بیماری‌های صعب العلاج اشاره کرد و گفت: در کشور ما به دلیل افزایش میانگین عمر و رشد عوامل آلوده و تاثیر گذار در بروز امراض مختلف، شاهد افزایش رشد میزان ابتلا به سرطان هستیم. بنابراین در ساخت این پروژه نکات متعددی باید مورد توجه قرار بگیرد نخست آنکه شناخت سرطان در شرایط فعلی بسیار حائز اهمیت است و لازم است در خصوص کشف ایجاد علل سرطان در کشور پژوهش‌های لازم صورت گیرد که امیدورایم بخشی از این بیمارستان به امر پژوهش اختصاص یابد.





وی گفت: نکته بسیار مهم در خصوص این بیماری تشخیص زودرس آن است که در صورت موفقیت این موضوع، امکان علاج و طول عمر فرد بیشتر می‌شود. بنابراین لازم است در این مرکز بر روی حوزه آموزش نیز توجه مناسبی صورت گیرد که با برگزاری کلاس‌های آموزشی و یا راه اندازی انتشارات مرتبط با این حوزه، می‌توان در خصوص راه‌های شناخت مراحل ابتدایی بیماری سرطان اطلاع رسانی مناسبی به مردم صورت گیرد.



ولایتی مراجعه به‌هنگام را مهمترین عامل در تشخیص و درمان سرطان دانست و افزود: بعد از مرحله تشخیص در ابتدای امر درمان دارویی در دستور کار مداوا بیمار قرار می‌گیرد که در صورت موفقیت آمیز بودن آن بسیار مناسب خواهد بود ولی در بسیاری از موارد انجام عمل جراحی در اولویت اول قرار دارد بنابراین ضروری است وسایل لازم را برای تشخیص زودرس این بیماری در اختیار داشته باشیم.



رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه بعد از انجام عمل جراحی نکته مهم و قابل توجه مربوط به امر شیمی درمانی است، افزود : خوشبختانه وزارت بهداشت با اجرای طرح تحول نظام سلامت در یک سال اخیر، میزان قیمت داروی‌های بیماران شیمی درمانی را ارزان تر کرده و از سوی مقابل پیشرفته ترین داروهای مرتبط با این حوزه در اختیار این افراد قرار داده است.



رئیس بیمارستان مسیح دانشوری ادامه داد: امیدواریم وزارت بهداشت اجازه تربیت رزیدنت و برپایی دوره‌های تخصصی سرطان را در اختیار این مرکز قرار بدهد تا در آینده شاهد اتفاقات مثمر ثمری در حوزه درمان بیماران سرطانی داشته باشیم.