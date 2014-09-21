رونق و توسعه منطقه ویژه اقتصادی بیرجند نیازمند همکاری تمامی مسئولان است

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی صفدری زاده عصر یکشنبه در جلسه نشست فرصت های سرمایه گذاری بخش تعاون در منطقه ویژه اقتصادی اظهار کرد: منطقه ويژه اقتصادي بيرجند در محدوده اي به وسعت 730 هکتار در 12 کيلومتري شهرستان بيرجند در مركز ثقل محور ترانزيتي چابهار، زاهدان، بيرجند، مشهد، سرخس قرار گرفته است.

وی افزود: این مسیر ترانزیتی مي تواند با برقراري ارتباط تجاري، صنعتي و خدماتي با كشورهاي آسياي ميانه و افغانستان با فرصتهاي طلايي همچون بندر تجاري خشک در اقتصاد کلان کشور نقش مهمي ايفا کند.

وی همسايگي با كشور افغانستان را یکی از فرصتهاي طلايي اين استان دانست و گفت: افغانستان كشوري در حال بازسازي و رو به رشد است و بازار مصرف بسياري از محصولات و فرآورده ها را در حال حاضر و آينده به خود اختصاص مي دهد.

وی ادامه داد: سرمايه گذاران مي توانند از فراهم بودن بازار مصرف توليدات يا فروش خدمات و دانش فني خود در اين بازار بزرگ و كشورهاي همجوار اطمينان صد درصدي كسب كنند.

وی فراهم بودن زمين، آب، برق، راههاي ارتباطي زميني، فرودگاه و زيرساختهاي مخابراتي در حال حاضر و در دسترس بودن شبكه گاز طبيعي، توسعه ظرفيت و تعداد پروازهاي فرودگاه بيرجند و اتصال مركز استان به راه آهن سراسري را از امكانات زير بنايي مهم این منطقه ویژه دانست كه در آينده نزديك تمامي نيازهاي سرمايه گذاران را برطرف می کند.

مدیر عامل منطقه ویژه اقتصادی بیرجند وجود دانشگاه های معتبر و مختلف دولتي و غير دولتي با سابقه طولاني و برخورداري از اساتيد و هيئت علمي مجرب در رشته هاي مختلف فني و مهندسي، ‌علوم پايه، ‌علوم انساني، پزشكي و هنر را از مزاياي مهم استان در بخش آموزش عالي دانست و افزود: فراواني نيروي انساني براي گروه هاي مختلف صنعتي، افق بسيار روشني را براي مديران واحدهاي مختلف صنعتي ومعدني فراهم كرده است.

وی با بیان اینکه منطقه ویژه اقتصادی می تواند به عنوان یک تسهیل گر در مراودات تجاری کشور افغانستان با خراسان جنوبی نقش مهم و تاثیرگذاری داشته باشد، گفت: باید با همکاری تمامی بخش ها بتوانیم رشد و توسعه منطقه ویژه اقتصادی را بیش از گذشته دنبال کنیم.

صفدری زاده با اشاره به اینکه منابع مالی کافی در استان وجود دارد، تصریح کرد: عدم ریسک پذیری سرمایه گذار می تواند عاملی برای بلوکه شدن سرمایه در بانک های سطح استان باشد.

وی نقش رسانه ها را در توسعه منطقه ویژه اقتصادی و نهادینه شدن فرهنگ صنعتی موثر عنوان کرد و گفت: باید اطلاع رسانی و آگاه سازی مناسبی در این راستا انجام گیرد.

مدیر عامل منطقه ویژه اقتصادی بیرجند ایجاد صنایع غذایی و دارویی، نساجی و پوشاک، راه اندازی صنایع معدنی و کانی های غیر فلزی، تولید تجهیزات و لوازم پزشکی، ایجاد صنایع خودرو و نیرو محرکه، احداث مجتمع های فرآوری و بسته بندی گیاهان دارویی و ایجاد کارخانجات بسته بندی خشکبار را گوشه ای از جمله اولویت های سرمایه گذاری برای در بخش های مختلف در منطقه ویژه اقتصادی عنوان کرد.