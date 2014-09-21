واسطه گری مهمترین مشکل کشاورزان جنوب کرمان است/ لزوم حفظ دلال بازی در بازار محصولات کشاورزی

به گزارش خبرنگار مهر، فرود سالاری عصر امروز در دیدار با فرماندار منوجان اظهارداشت: مهمترین قابلیت جنوب استان کرمان محصولات کشاورزی است و باید در راستای حمایت از کشاورزان و توسعه این صنعت گام برداریم.

وی ادامه داد: به دلیل زمین مناسب و وجود آب شغل اصلی مردم این منطقه کشاورزی است و مزارع گسترده محصولات مختلف و باغهای میوه در جنوب کرمان وجود دارد.

وی گفت: باید در زمینه تنظیم بازار و فروش محصولات کشاورزی برنامه‌ریزی جامع و دقیقی انجام شود.

مدیرکل تعاون روستایی جنوب کرمان افزود: تا پایان مهر ماه توزیع کود شیمیایی انجام می‌شود و در این زمینه کشاورزان هیچ مشکلی نخواهند داشت.

سالاری گفت: محصولات کشاورزان جنوب کرمان از نظر طعم بسیار خوب بوده و آینده کشاورزی جنوب کرمان بسیار روشن است.

سالاری با بیان اینکه امروز مافیای دلالان بلای جان کشاورزان شده است، خاطرنشان کرد: 67 درصد محصولات استان کرمان در منطقه جنوب کرمان است. ما باید کاری کنیم که اداره تعاون روستایی به جایگاه واقعی خودش برسد که دراین راستا همکاری و تعامل مسئولان و مردم را می‌طلبد.