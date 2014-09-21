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۳۰ شهریور ۱۳۹۳، ۱۷:۲۳

سالاری:

واسطه گری مهمترین مشکل کشاورزان جنوب کرمان است/ لزوم حفظ دلال بازی در بازار محصولات کشاورزی

واسطه گری مهمترین مشکل کشاورزان جنوب کرمان است/ لزوم حفظ دلال بازی در بازار محصولات کشاورزی

کرمان - خبرگزاری مهر: مدیرکل تعاون روستای جنوب کرمان خواستار برنامه ریزی مسئولان در راستای حذف دلال بازی در بازار محصولات کشاورزی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، فرود سالاری عصر امروز در دیدار با فرماندار منوجان اظهارداشت: مهمترین قابلیت جنوب استان کرمان محصولات کشاورزی است و باید در راستای حمایت از کشاورزان و توسعه این صنعت گام برداریم.

وی ادامه داد: به دلیل زمین مناسب و وجود آب شغل اصلی مردم این منطقه کشاورزی است و مزارع گسترده محصولات مختلف و باغهای میوه در جنوب کرمان وجود دارد.

وی گفت: باید در زمینه تنظیم بازار و فروش محصولات کشاورزی برنامه‌ریزی جامع و دقیقی انجام شود.

مدیرکل تعاون روستایی جنوب کرمان افزود: تا پایان مهر ماه توزیع کود شیمیایی انجام می‌شود و در این زمینه کشاورزان هیچ مشکلی نخواهند داشت.

سالاری گفت: محصولات کشاورزان جنوب کرمان از نظر طعم بسیار خوب بوده و آینده کشاورزی جنوب کرمان بسیار روشن است.

سالاری با بیان اینکه امروز مافیای دلالان بلای جان کشاورزان شده است، خاطرنشان کرد: 67 درصد محصولات استان کرمان در منطقه جنوب کرمان است. ما باید کاری کنیم که اداره تعاون روستایی به جایگاه واقعی خودش برسد که دراین راستا همکاری و تعامل مسئولان و مردم را می‌طلبد.

کد مطلب 2374686

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