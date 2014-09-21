تجمع دوستداران محیط زیست در پارک طبیعت پردیسان برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد درویش مدیر کل دفتر آموزش و مشارکت مردمی سازمان حفاظت محیط زیست در این مراسم پیام دکتر معصومه ابتکار معاون رییس جمهور و رییس سازمان حفاظت محیط زیست را قرائت کرد.

در متن این پیام آمده است: امروز بنا به دعوتی جهانی، روز همراهی با تلاش سراسری برای حفاظت از کره زمین و مقابله با تغییر اقلیم است . اینک عوارض گرم شدن زمین برای بسیاری قابل درک بوده و بعنوان تجربه ای تلخ برای ملت ها مطرح می شود.

افزایش طوفان ها، خشکسالی ها و سیلاب ها و دیگر بلایا، دشمن سلامت، کشاورزی و اقتصاد کشور ها شده است.

قدرت های بزرگ صنعتی و اقتصادی اینک باید مسئولیت تاریخی خویش را بپذیرند و هر چه سریع تر تولید گاز های گلخانه ای خود را کاهش دهند. درحالی که کشور های در حال توسعه سهم تاریخی کمتری دارند و نیازمند حمایت فراوان به خاطر آسیب های زیادی که از این ناحیه دیده اند، هستند.

ایران نیز از عوارض خشکسالی و گرم شدن دما و کاهش بارندگی لطمه فراوان دیده که البته بخشی به دلیل سیاست های گذشته بوده و بخشی نیز به دنبال گرمایش زمین و تغییر اقلیم رخ داده است.

دولت یازدهم در ایران با عنایت به همین مسایل طی یک سال اخیر اقدامات مهمی را برای کاهش شدت انرژی و متعاقباً گاز های گلخانه ای آغاز کرده است.

ناگفته نماند که امروز روز جهانی صلح بر اساس مصوبه سازمان ملل اعلام شده است؛ روزی که یاد آور ارزش صلح و ناتوانی انسان عصر حاضر در حفظ آن است. منازعات و درگیری ها از جنگ و کشتار تا خشونت و ترور به میزان تاسف باری گریبان ملت ها و کشور ها را گرفته است.

تقارن دیگر 30 شهریور و 21 سپتامبر امسال مصادف مصادف با 25 ذی القعده بوده که روز دحوالارض به معنای تولد زمین است.روزی که نخستین نعمات آسمان بر زمین نازل شد.

پس لازم است هم صدا با جامعه بشری ، نعمات خداوندی اعم از طبیعت ، محیط زیست ، صلح و امنیت برای انسان ها را به یاد آوریم و در همراهی با یکدیگر برای تعالی بشر و نجات کره زمین تلاش کنیم.

بیایید با هم برای باران ، طراوت و حیات دعا کنیم.