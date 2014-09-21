به گزارش خبرنگار مهر، سردار قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس انقلاب اسلامی پس از دیدن فیلم سینمایی «چ» ملاحظات و مولفه های فرهنگی خاص این فیلم را تحسین و پیام تبریک خود را به ابراهیم حاتمی کیا برای ساخت «چ» ابراز کرده و مراتب سپاسگزاری خود را برای ساخت این فیلم سینمایی اعلام کرده است.

سردار قاسم سلیمانی در این نامه به سرفصل هایی درباره شخصیت شهید مصطفی چمران و نگاه حاتمی کیا به این مبارز اشاره کرده است.

فرمانده سپاه قدس انقلاب اسلامی از چهره های تاثیر گذار بین المللی جهان اسلام و خاورمیانه است که پس از دیدن فیلم سینمایی «چ» نامه ای به ابراهیم حاتمی کیا نوشته و در این دل‌نوشته نگاه و نظرات خود نسبت به این فیلم را نیز مطرح کرده است.

متن کامل نامه سردار قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس انقلاب اسلامی به ابراهیم حاتمی کیا به زودی منتشر می شود.