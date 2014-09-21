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۳۰ شهریور ۱۳۹۳، ۱۸:۰۳

عملیات گسترده نیروهای امنیتی عراق علیه داعش در الصقلاویه

عملیات گسترده نیروهای امنیتی عراق علیه داعش در الصقلاویه

منابع امنیتی عراقی از عملیات گسترده نیروهای ارتش در الصقلاویه در استان الانبار برای سرکوب تروریستهای تکفیری خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه السومریه، یک منبع امنیتی در استان الانبار اعلام کرد: نیروهای امنیتی امروز عملیات گسترده ای برای شکستن محاصره الصقلاویه در شمال فلوجه با مشارکت نیروهای واکنش سریع، تکاوران لشگر ششم و تیپ سی مکانیزه با حمایت نیروی هوایی آغاز کرده اند.

این منبع اعلام کرد: این عملیات پس از درگیری های نیروهای امنیتی با داعشی ها و کشته شدن دهها تروریست انجام شده است.

یک منبع امنیتی تاکید کرد: نیروهای امنیتی دو محور در الصقلاویه و السجر را پاکسازی کرده اند و در حال حاضر یگانهایی از ارتش در پل الصقلاویه مستقر هستند.

کد مطلب 2374700

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