عملیات گسترده نیروهای امنیتی عراق علیه داعش در الصقلاویه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه السومریه، یک منبع امنیتی در استان الانبار اعلام کرد: نیروهای امنیتی امروز عملیات گسترده ای برای شکستن محاصره الصقلاویه در شمال فلوجه با مشارکت نیروهای واکنش سریع، تکاوران لشگر ششم و تیپ سی مکانیزه با حمایت نیروی هوایی آغاز کرده اند.

این منبع اعلام کرد: این عملیات پس از درگیری های نیروهای امنیتی با داعشی ها و کشته شدن دهها تروریست انجام شده است.

یک منبع امنیتی تاکید کرد: نیروهای امنیتی دو محور در الصقلاویه و السجر را پاکسازی کرده اند و در حال حاضر یگانهایی از ارتش در پل الصقلاویه مستقر هستند.