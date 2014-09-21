کرمان آماده آغاز سال تحصیلی جدید است/ نقل و انتقال 3 هزار نفر در آموزش و پرورش کرمان

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم جهانگیری عصر امروز در جمع خبرنگاران گفت: آموزش و پرورش بزرگترین سیستم نقش‌آفرین در جامعه است.

وی با بیان اینکه امام خمینی(ره) در وقت‌شناسی بسیار حساس و دقیق بودند زیرا وقت خود را وقت مردم می‌دانستند، افزود: وقت‌شناسی باید در مدارس نهادینه و این مهارت مهم به دانش‌آموزان باید آموزش داده شود.

مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان، بیان کرد: هیچ‌کاری از عدم صداقت به سرمنزل مقصود نمی‌رسد، پس باید صداقت در ادارات آموزش و پرورش سرلوحه برنامه‌ها قرار گیرد.

جهانگیری گفت: همه افراد جامعه به گونه‌ای با آموزش و پرورش در ارتباط هستند و باید اقدامات روی میز و در دید عموم مردم قرار گیرد تا زمینه حضور پررنگ همه افراد در امر تعلیم و تربیت فراهم شود.

وی صادقانه برخورد کردن با ارباب رجوع در آموزش و پرورش را یک رابطه سالم و پایدار عنوان و تصریح کرد: موفقیت در آموزش و پرورش مدیون صداقت و ایثارگری معلمان است.

مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان اظهار کرد: امر مهم ساماندهی نیروی انسانی باید در راستای حل مشکلات معلمان باشد.

جهانگیری از انتقال 3 هزار نیروی انسانی در نقل و انتقالات آموزش و پرورش استان کرمان خبرداد و گفت: هر چه اعتراض در انتقال نیروی انسانی کمتر باشد، آموزش و پرورش در راستای عمل صادقانه حرکت کرده است.

وی با اشاره به حضور پررنگ فرهنگیان در دفاع مقدس و جنگ تحمیلی، افزود: معلمان در همه عرصه‌ها و مشکلات پیش آمده برای نظام پیش‌قدم بوده و جانفشانی و ایثارگری خود را نشان داده است.

مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان با تأکید بر مهربانی و احترام متقابل بین معلمان، خاطرنشان کرد: برخورد معلمان باید به گونه‌ای باشد که مردم با دیدن ارتباطات اجتماعی و آداب دو معلم ضمن تشخیص شغل آنها، آنها را الگوی رفتاری خود قرار دهند.

جهانگیری تصریح کرد: معلمان باید آنچنان مهربانانه با دانش‌آموزان برخورد کنند که دانش آموزان فکر کنند مهربان‌ترین و دلسوزترین افراد برای آنها معلمان هستند.

وی با بیان اینکه تعارض در درون هر سیستم یک اصل است، گفت: کار آموزش و پرورش یک کار تیمی است و همه نمی‌توانند همانند همدیگر فکر کنند.

مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان با تأکید بر راه‌اندازی نظام پیشنهادات در آموزش و پرورش استان کرمان، خاطرنشان کرد: همه باید در راستای پیشرفت آموزش و پرورش تلاش کنند.

جهانگیری اظهار کرد: وعده‌هایی که عملیاتی نمی‌شوند، نسبت به سیستم بدبینی می‌آورد و بر وعده‌های مسئولان براساس منابع موجود همواره تأکید شده است.

وی بیان کرد: آموزش و پرورش بدون مشارکت و همراهی دیگران به اهداف خود نمی‌رسد و همه دستگاه‌ها و نهادهای اداری باید به اعتلای آموزش و پرورش کمک کنند.

مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان با تأکید بر مدرسه‌محوری، گفت: همه تصمیمات باید مبتنی بر فضای مدرسه باشد و توانمندسازی نیروی انسانی با محوریت مدرسه انجام شود.

جهانگیری تصریح کرد: عزت‌مندی معلمان در افزایش حقوق نیست، بلکه عزت‌مندی وابسته به داشتن مهارت لازم و کافی است.

وی افزود: زمینه مشارکت اولیا با آگاه‌سازی آنها از فعالیت‌های مدرسه فراهم می‌شود.

مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان، خاطرنشان کرد: نظارت در آموزش و پرورش باید دقیق و هدفمند باشد و تمرکززدایی در عمل نهادینه شود.