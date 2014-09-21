به گزارش خبرنگار مهر، نماينده مردم اردكان در مجلس شوراي اسلامي، ظهر يكشنبه در اين گردهمايي اظهار داشت: اگر توسعه همه ‌جانبه می ‌خواهیم، باید معیارهای علمی، فرهنگی و ملی لحاظ شود و جایگاه مجامع علمی و پژوهشی در جامعه و عرصه مدیریت تقویت شود.

عضو هیئت امنای دانشگاه يزد با تاکید بر ایجاد فضایی امن و سرزنده در دانشگاه ‌ها عنوان كرد: این فضا می ‌تواند باعث نقد و اندیشه و استدلال شود و توان پاسخگویی دانشگاه ‌ها را بالا ببرد و مراکز آموزشی را از درون متحول سازد.

دانشگاه ها بايد به نظام اطلاع رساني روزآمد علمي دسترسي داشته باشند

تابش با اشاره به اینکه آموزش باید مبتنی بر پژوهش باشد و تمرکز در سیاستگذاری و برنامه ‌ریزی‌های کلان مدنظر قرار گیرد، عنوان كرد: دانشگاه‌ها و اهل نظر باید به نظام اطلاع رسانی روزآمد علمی دسترسی داشته باشند تا بتوانند تفکر و تحقیق خویش را سامان دهند.

نماينده مردم اردكان در مجلس همچنین در بخش ديگري از سخنان خود با ابراز گلایه از ارتباط ضعیف بین مراکز آموزش عالی شهرستان اردکان اظهار داشت: مدت‌هاست که جلسات شورای روسای مراکز آموزش عالی شهرستان تشکیل نمی‌ شود و دانشگاه‌های اردکان به جای تعامل و همگرایی دچار رقابت و واگرایی شده ‌اند.

وي تصريح كرد: اين موضوع به هيچ وجه قابل قبول نیست و باید هر چه سریعتر این نقیصه برطرف شود تا رصد مشکلات و نیازهای آموزشی، عمرانی و نظایر آن دقیق و سریعتر پیگیری شود و از موازی کاری اجتناب شود.

سرپرست دانشگاه پیام نور اردکان نيز در اين جلسه با اشاره به فعاليت ربع قرن دانشگاه پيام نور در كشور اظهار داشت: اين دانشگاه در اين مدت توانسته در اقصي نقاط كشور به ويژه نقاط محروم، مراكز دانشگاهي برپا كند و آموزش عالي را در همه نقاط كشور گسترش دهد.

اشتغال به تحصيل بيش از 2900 دانشجو و فارغ التحصيلي 3500 دانشجو از پيام نور اردكان

سيد محمد حسيني پور با اشاره به مزاياي آموزشي در دانشگاه هاي پيام نور خاطرنشان كرد: كيفيت آموزش، آموزش از راه دور، برگزاري كلاس در روزهاي تعطيل و عصرها و ... از مزاياي دانشگاه پيام نور است.

وي همچنين با اشاره به فعالیت دانشگاه پیام نور اردکان بيان كرد: مرکز اردکان یکی از مراکز معتبر پیام نور کشور است و برای اولین بار در استان در سال 82 مجری مقطع کارشناسی ارشد شد و در سال 91 به عنوان معدود مراکز پیام نور مجری مقطع دکتری شده است.

وي يادآور شد: تاکنون پنج هزار و 600 دانشجو از اين مركز دانشگاهي در دو مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد فارغ التحصیل شده اند.

سرپرست دانشگاه پيام نور اردكان همچنين با اشاره به آمار شاغلان به تحصيل در اين دانشگاه اظهار داشت: در حال حاضر دو هزار و 300 دانشجو در 53 رشته گرایش در مقطع کارشناسی، 600 دانشجو در 9 رشته در مقطع کارشناسی ارشد و 20 دانشجو نيز در مقطع دکتری مشغول به تحصیل هستند.

حسيني پور، ميزان فضاهای آموزشی، فرهنگی، آزمایشگاهی، اداری و ورزشی پيام نور مرکز اردکان را نيز 20 هزار مترمربع اعلام كرد و يادآور شد: 14 باب آزمایشگاه تخصصی و عمومی نيز در مرکز فعال است.