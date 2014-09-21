بیمارستان تخصصی سرطان در موقوفه روحانی نژاد طی سه سال احداث خواهد شد

به گزارش خبرگزاری مهر، پورزادی، مدیرعامل شرکت پیشگامان توسعه ماندگار، در آیین کلنگ زنی ساخت بیمارستان تخصصی سرطان در محل موقوفه روحانی نژاد که از محل فروش اوراق وقف تاسیس خواهد شد، اظهار کرد: این مجموعه در زمینی به مساحت 11000 متر مربع است و موقوفه روحانی‌نژاد نام دارد.



وی ادامه داد: برای طراحی این بیمارستان مقیاس‌های شهری و منطقه‌ای در نظر گرفته شده و یک مرکز جامع بیماری‌های سرطان محسوب می‌شود و ما در کل کشور به اینچنین بیمارستانی نیاز داشتیم.





پورزادی با بیان اینکه این موقوفه با نیت علم، بهداشت و درمان وقف شده است ، تصریح کرد : نیاز کشور بیان می کرد که ساخت این بیمارستان ضروری است و طبق بررسی های انجام شده در سازمان اوقاف، از محل فروش اوراق وقف ، احداث آن طرح ریزی شد.



مدیرعامل شرکت پیشگامان توسعه ماندگار در پایان سخنانش گفت: برنامه زمان‌بندی این پروژه 3 ساله است و 19هزار و 670 متر مربع از کل این زمین زیربنای پروژه قرار می‌گیرد و در مرحله اول 224 تختخواب دارد.



