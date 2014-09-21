به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاعرسانی دفتر مقام معظم رهبری، در بخشی از این پیام آمده است: تلاشهای ارجمند در دوران نهضت اسلامی و خدمات پس از انقلاب بخشی از زندگینامه این روحانی پر تحرک است.
متن پیام رهبر انقلاب به این شرح است:
بسم الله الرّحمن الرّحیم
درگذشت روحانی مبارز و غیور مرحوم حجة الاسلام آقای حاج شیخ محسن دعاگو رحمة الله علیه را به خاندان محترم ایشان، همسر و فرزندان و دیگر بازماندگان و علاقمندان تسلیت میگویم. تلاشهای ارجمند در دوران مبارزات نهضت اسلامی در مشهد و خدمات گسترده در مسئولیتهای گوناگون پس از انقلاب، بخشی از زندگی نامهی این روحانی پر تحرک است که به فضل الهی، مشمول رحمت و قبول حضرت حق خواهد بود انشاء الله.
سیّد علی خامنهای
30 شهریور
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