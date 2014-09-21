  1. سیاست
  2. سایر
۳۰ شهریور ۱۳۹۳، ۱۷:۴۵

با صدور پیامی؛

رهبر معظم انقلاب درگذشت حجه‌الاسلام شیخ محسن دعاگو را تسلیت گفتند

رهبر معظم انقلاب درگذشت حجه‌الاسلام شیخ محسن دعاگو را تسلیت گفتند

حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیامی درگذشت روحانی مبارز و غیور حجت الاسلام شیخ محسن دعاگو را تسلیت گفتند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر مقام معظم رهبری، در بخشی از این پیام آمده است: تلاش‌های ارجمند در دوران نهضت اسلامی و خدمات پس از انقلاب بخشی از زندگینامه این روحانی پر تحرک است.

متن پیام رهبر انقلاب به این شرح است:

بسم الله الرّحمن الرّحیم
درگذشت روحانی مبارز و غیور مرحوم حجة الاسلام آقای حاج شیخ محسن دعاگو رحمة الله علیه را به خاندان محترم ایشان، همسر و فرزندان و دیگر بازماندگان و علاقمندان تسلیت می‌گویم. تلاشهای ارجمند در دوران مبارزات نهضت اسلامی در مشهد و خدمات گسترده در مسئولیت‌های گوناگون پس از انقلاب، بخشی از زندگی نامه‌ی این روحانی پر تحرک است که به فضل الهی، مشمول رحمت و قبول حضرت حق خواهد بود ان‌شاء الله.

سیّد علی خامنه‌ای
30 شهریور

کد مطلب 2374710

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها