مرحله دوم فروش اوراق وقف بیمارستان سرطان از عید غدیر آغاز می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام والمسلمین غلامرضا محمدزاده، مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان تهران در آئین کلنگ زنی ساخت بیمارستان تخصصی سرطان در محل موقوفه روحانی نژاد که از محل فروش اوراق وقف تأسیس خواهد شد، با بیان اینکه در این ماه ذی القعده، این دومین پروژه عمرانی اوقاف در بخش درمان است، اظهارکرد: پروژه اول احداث بیمارستان تخصصی سلول درمانی با مشارکت شهرداری تهران و پژوهشگان رویان بود و امروز کلنگ احداث بیمارستان تخصصی سرطان از محل فروش اوراق وقف بر زمین می خورد.



وی با بیان اینکه عرضه بخش دوم انتشار اوراق وقف در ایام عید غدیر از سوی بانک‌ها منتشر می‌شود که مردم می‌توانند این اوراق را خریداری کنند، افزود: ساخت این بیمارستان بر مبنای مشارکت مردم صورت می پذیرد و مردم با هر میزان دارایی ، می‌توانند در ساخت آن مشارکت کنند.



محمدزاده با بیان اینکه وقف مشارکتی از دیرباز بین مردم بویژه در استان تهران وجود داشته است، اظهارداشت: این طرح بعنوان سازوکار و مدل جدیدی برای وقف جمعی است.



مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان تهران گفت: با این روش در وقف می‌توانیم نیازهای درمانی جامعه را به خوبی پوشش دهیم به خصوص در این منطقه که جمعیت زیادی دارد و باید در بخش بهداشت و درمان پیشرفت‌هایی داشته باشد