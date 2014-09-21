رکابزنان شهرداری تبریز به هماهنگی خوبی رسیده اند/ نتایج تیم در تورهای آسیایی ایده آل است

ناصر هوشیار پس از قهرمانی تیم شهرداری تبریز در تور بین المللی سینگ کاراک اندونزی، در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تور بین المللی سینگ کاراک اندونزی که درسطح 2.2 برگزار می شود، پس از تور ایست جاوا ، مهم ترین تور دوچرخه سواری اندونزی به شمار می رود و خوشبختانه تیم شهرداری تبریز در پایان توانست به مقام قهرمانی تیمی و انفرادی برسد.

وی ادامه داد: رکابزنان تیم شهرداری در این تور واقعا عملکردی درخشان داشتند و قهرمانی در بخش تیمی نشان می دهد که دوچرخه سواران تیم با یکدیگر هماهنگی ایده آلی دارند و می توانند در کسب موفقیت و قهرمانی به یکدیگر کمک کنند.

هوشیار عنوان کرد: خوشبختانه تیم شهرداری علاوه بر قهرمانی در بخش تیمی، توانست در بخش انفرادی هم صاحب عنوان قهرمانی شود و بر این اساس حسین جهانبانیان موفق شد که پیراهن طلایی را که معتبر ترین و ارزشمند ترین پیراهن هر توری است، به خود اختصاص داده و برای تیم شهرداری تبریز افتخارآفرینی کند.

سرمربی تیم دوچرخه سواری شھرداری تبریز در ادامه با اشاره به اینکه تیمش نتیجه خوبی در اولین حضور در تور سینگ کاراک کسب کرده است، گفت: ما تیم تازه تاسیسی داریم و حضور در تور سینگ کاراک، سومین تجربه خارجی تیم شهرداری بود و ما پیش از این فقط در دو تور آسیایی تایوان و فیلیپین شرکت کرده بودیم.

ھوشیار در مورد عملکرد تیم شھرداری تبریز در تور سینگ کاراک اظھار داشت: دوچرخه سواران ما نتایج خوبی کسب کردند. باتوجه به اینکه سومین حضورمان در تورهای آسیایی بود، توانستیم رقابت خوبی با تیم ھای رقیب داشته باشیم.

وی گفت: همانطور که گفتم، تیم شهرداری هم در بخش تیمی و هم در بخش انفرادی صاحب عنوان قهرمانی شد و به نظر من برای تیمی که حدود هفت ماه است تشکیل شده، این نتایج ایده آل است.