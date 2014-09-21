وقف هنوز جایگاه اصلی خود را نیافته است/ 1800 وقف در شش ماه اول امسال

به گزارش خبرنگار مهر، حجت ‌الاسلام احمد شرفخاني ظهر امروز در نشست خبری که در سالن اجتماعات اداره کل اوقاف و امور خیریه خوزستان برگزار شده بود اظهار کرد:سازمان اوقاف و امور خیریه در کلان وظایف خود سه زمینه مهم بقاع متبرکه، اداره کردن موقوفات و مباحته قرآنی را دارد. امور خیریه یکی از سرفصل های نوشتنی و خوانده نشدنی است.



وی افزود: طرح جامع قطب فرهنگی شدن بقاع متبرکه را از سال 89 در دستور کار قرار دادیم. طرح فوق بر اساس چشم انداز نظام جمهوری اسلامی نوشته شده که سیاست ها، راهبردها، راهکارها، برنامه ها و فعالیت های این طرح را در دو مقطع چهار و پنج ساله تدوین کردیم.



معاون فرهنگی، اجتماعی سازمان اوقاف و امور خیریه تصریح کرد: در مقطع چهار ساله که از سال 89 تا امسال بود نسبت به موقعیت جغرافیایی بقاع برنامه ریزی دقیقی در عرصه سخت افزار و نرم افزار انجام دادیم.



شرفخاني خاطرنشان کرد: در عرصه سخت افزاری به توسعه ساخت و ساز و عمران امامزاده ها با 44 سرفصل پرداختیم. در تمامی این سرفصل ها اولویت بندی های لازم لحاظ شده است. در سال 93 حدود یک هزار و 300 امامزاده و بقعه در کشور در طرح عمران و آبادی در حال اجرا است.



ظرفیت خوب آستانه امامزادگان برای مبارزه با جنگ نرم



وی عنوان کرد: در برنامه چهار ساله سه هزار و 700 امامزاده را در دستور کار قرار دادیم و اولویت ما آماده سازی زیرساخت های فعالیت های فرهنگی و اجتماعی بر اساس چشم انداز است. در عرصه نرم افزاری مولفه های قطب فرهنگی تعریف شد و بر اساس نیاز امروز عرصه فرهنگ راهبردها، راهکارها، برنامه ها و فعالیت ها تعیین شد.



معاون فرهنگی، اجتماعی سازمان اوقاف و امور خیریه یادآور شد: تهاجم فرهنگی از سال 60 به بعد از سوی مقام معظم رهبری مورد تاکید قرار گرفت. در جنگ نرم برنامه ریزی دقیقی توسط دشمن صورت گرفته است. ضرورت دارد که نسبت به جنگ نرم و با در نظر گرفتن نیاز مردم و ساختار فرهنگی فعالیت کنیم.



شرفخانی تاکید کرد: بقاع متبرکه یک قرارگاه عملیاتی جهت مبارزه با جنگ نرم هستند چون در سال بیش از 170 میلیون زائر دارند. آستان مقدس امامزادگان ظرفیت خوبی در مبارزه با حرکت عملیاتی جنگ نرم دشمن و تحقق تدابیر مقام معظم رهبری دارند. ایام عید نوروز که تعطیلات است سازمان اوقاف و امور خیریه باید به صورت شبانه روز فعالیت کند چون این ایام بهترین موقعیت برای مبارزه با جنگ نرم دشمن است.

راه اندازی مراکز فرهنگی و قرآنی دو هزار و 400 بقعه

وی ادامه داد: راه اندازی مرکز فرهنگی و هنری بقاع متبرکه را به عنوان یکی از اولویت های اصلی کار قرار داده ایم چون اگر بخواهیم برنامه های فرهنگی نهادینه شود باید از مردم استفاده کنیم. در حقیقت اداره بقاع بر عهده خود مردم است و راه اندازی این مراکز از ضروریت های موجود بود.



معاون فرهنگی، اجتماعی سازمان اوقاف و امور خیریه عنوان کرد: در دو هزار و 400 بقعه سراسر کشور مراکز فرهنگی و قرآنی را راه اندازی کردیم. یکی از شاخصه های اصلی در بقاع متبرکه مدیریت جهادی مردمی در مراکز فرهنگی و هنری بقاع متبرکه است. طرح های آرامش بهاری، نشاط معنوی، ضیافت الهی و جشن ولایت علوی در بقاع برگزار می شود.



شرفخانی بیان کرد: راه اندازی کتابخانه های قفسه ای و به ویژه راه اندازی کتابخانه های دیجیتالی در بقاع متبرکه و برای سال جاری 113 کتابخانه دیجیتالی را در دستور کار قرار داده ایم. ضرورت داشت در ایام تعطیلات بتوانیم از فرصت این ایام برای ترویج فرهنگ اهل بیت و قرآنی برنامه ریزی کنیم و در این عرصه ها برای مردم گفتمان های دینی برپا کردیم.



عضویت 14 هزار نفر در مرکز مجازی حفظ قرآن



وی اظهار کرد: راه اندازی طرح ملی حفظ قرآن در بقاع یکی از برنامه های مهم بود که به تاکید مقام معظم رهبری باید 10 میلیون قاری داشته باشیم که ما برای برنامه چهار سال یک میلیون نفر را متقبل شدیم. در استان ها هر سال سهمیه را مشخص می کنیم.



معاون فرهنگی، اجتماعی سازمان اوقاف و امور خیریه گفت: امروز 750 هزار نفر در کل کشور در طرح ملی حفظ قرآن شرکت کردند. آزمونی که سال گذشته در یک روز و برای بیش از 300 هزار نفر در عرصه حفظ قرآن برگزار شده بود بزرگترین رویداد قرآنی بعد از انقلاب اسلامی در کشور بود. تربیت مربی حفظ قرآن در بقاع راه اندازی شده و تا کنون بیش از سه هزار نفر آموزش دیده اند.



شرفخانی ادامه داد: 14 هزار نفر تحت پوشش مرکز مجازی حفظ قرآن هستند و کارشناسان از صبح تا شب به صورت تلفنی و مجازی این کار را مدیریت می کنند. اداره کردن موقوفات و ترویج و تبلیغ فرهنگ و سنت حسنه وقف از دیگر فعالیت های سازمان اوقاف و امور خیریه است.



وی یادآور شد: متاسفانه بعد از انقلاب وقف تا کنون جایگاه اصلی خود را پیدا نکرده است. در پیشینه تاریخی ما مردم برای وقف زمین رقابت می کردند. حتی در دوره رضا خان مردم اموال خود را برای روضه خوانی و عزاداری وقف می کردند.



اوراق وقف روش جدید وقف



معاون فرهنگی، اجتماعی سازمان اوقاف و امور خیریه تاکید کرد: بعد از انقلاب تا سال 89 متوسط وقف های کشور در هر سال 198 مورد بوده است. از اول سال تا کنون بیش از یک هزار و 800 مورد وقف داشته ایم. بعد از سال 89 از نظر کیفیت و ارزش ریالی نسبت به قبل اوایل انقلاب تا سال 89 حدود 32 درصد نسبت به سال های فوق افزایش داشتیم.



شرفخانی گفت: اجرای طرح جامع ترویج و تبلیغ فرهنگ وقف یکی از علت های افزایش میزان وقف طی سال های اخیر بوده است. اگر رسانه و وقف در کنار هم نباشند هرگز نهادینه نمی شود. آسان سازی، اجرای امینانه نیات واقفین، استفاده از ظرفیت خیرین، هنر، فرهنگ، نخبگان، اصناف و سایر اقشار باعث افزایش وقف در جامعه می شود.



وی تصریح کرد: طرح یاوران وقف یک ساختار جدید و مردمی در حال اجراست که در عرصه های مختلف تعریف شده است. اوراق وقف یک روش جدید است که برای وقف تعریف کرده ایم. ساخت بیمارستان فوق تخصصی سرطان در تهران از طریق این اوراق در حال انجام است. در این طرح هر کس با 100 هزار تومان می تواند وقف داشته باشد.



طراحی سامانه جامع مدیریت موقوفات و بقاع متبرکه



معاون فرهنگی، اجتماعی سازمان اوقاف و امور خیریه خاطرنشان کرد: برای اجرای امینانه واقفین سه کار مهم داریم که اولین آن طراحی سامانه جامع مدیریت موقوفات و بقاع متبرکه است. ثبت نیات موقوفه ها و مهندسی کردن نیات واقفین نیز دو کار دیگری است که در دستور کار قرار گرفت.



شرفخانی با اشاره به اینکه بیش از 800 نیت در موقوفات کشور وجود دارد گفت: یکی از طرح های اجرایی سازمان اوقاف و امور خیریه طرح مهر تحصیلی است که امسال 14 هزار دانش آموز بسته های ویژه ای را برای شروع سال تحصیلی خود دریافت کردند.



وی افزود: اجرای نیات واقفین برای جهیزیه و ازدواج، اعزام زائران حرم رضوی برای افراد بالای 40 سال و اعزام طرح زائران حسینی از دیگر فعالیت های سازمان اوقاف و امور خیریه است.



فعال بودن فرهنگ وقف در اروپا و آمریکا با نام دیگر



معاون فرهنگی، اجتماعی سازمان اوقاف و امور خیریه با اشاره به اینکه موقوفات منفعتی هستند گفت: در مدیریت موقوفات پس از گذشت 27 سال ساختار سازمان اوقاف را تغییر دادیم و برای اولین بار معاونت اقتصادی و بهره برداری را در چارت این سازمان تعریف کردیم. با تعریف این معاونت در حال حاضر تعداد پروژه های سرمایه گذاری قابل توجهی در دستور کار قرار دارد.



شرفخانی اذعان کرد: فرهنگ وقف که یکی از احکام الهی است باید نهادینه شود. بزرگترین پشتوانه مجموعه های علمی و دانشگاهی در اروپا و آمریکا همین وقف اما با نام دیگری است.



وی در پایان گفت: برخی اوقات مسئولان به جای اینکه فرهنگ وقف را نهادینه کرده و به مردم اطلاع رسانی کنند که ملک فوق موقوفه است و باید حق آن ادا شود از ما تقاضای تغییر کاربری وقف را دارند که این کار اصلا امکان پذیر نیست.