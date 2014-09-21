به گزارش خبرنگار مهر، علی طیب نیا در جلسه مجمع عمومی بانک سپه برای تصویب صورت های مالی گفت: افزایش سرمایه بانک سپه، نتیجه اقدامات خوب این بانک برای خروج از بنگاه داری است.

وزیر امور اقتصاد و دارایی در خصوص لزوم خروج بانک ها از بنگاه داری افزود: طی یکسال گذشته بانک مرکزی بررسی های خوبی انجام داده تا دلایل رفتن بانک ها به سمت بنگاه داری را شناسایی و آن را حل و فصل کند.

رئیس مجمع عمومی بانک ها با بیان اینکه یکی از دلایل رفتن بانک ها به سمت بنگاه داری عدم سودآوری آنها در عملیات اصلی بانکداری است افزود: مجموعه ای از تصمیم ها که بتواند عملیات اصلی بانکداری را سودآور کند، برای بانک ها در نظر گرفته شده است.

وی با اشاره به اینکه در برنامه خروج از رکود راه های متعددی برای افزایش سرمایه بانک ها پیش بینی کرده ایم خاطر نشان کرد: امیدواریم این برنامه ها در مجلس به تصویب برسد تا بتوانیم آن را عملیاتی کنیم و سرمایه بانک ها را به حد نصاب استاندارد بین الملی نزدیک و مشکل کمبود منابع را حل و فصل کنیم.

طیب نیا با بیان اینکه باید به سراغ واگذاری بنگاه ها برویم تصریح کرد: بنگاه هایی که بانک ها داوطلبانه خریده اند یا دولت به تکلیف، عوض بدهی اش به آنها واگذار کرده و یا در فرایند تملیک وثایق بانک ها مالک آن شده اند باید به مردم واگذار شود.

وزیر اقتصاد و دارایی با بیان اینکه در بحث واگذاری ها هم با محدودیت های جدی مواجه هستیم گفت: در مورد املاک و مستغلات و فروش املاک تملیکی به لحاظ فرهنگی قانونی با توجه به اینکه در شرایط رکود هستیم، کار سختی پیش رو داریم.

وی با بیان اینکه در وزارت اقتصاد و دارایی کارگروهی برای برنامه تحول راهبردی نظام بانکی تشکیل شده است افزود: کارگروهی در وزارت اقتصاد و دارایی با تاکید بر بنگاه های دولتی برای تحول راهبردی در نظام بانکی تشکیل شده است تا برنامه منطقی عملیاتی برای بانکها را طراحی کند.

طیب نیا با اشاره به اینکه بانک سپه در این مورد برنامه های منظمی داشته و تلاش کرده تا بنگاه ها را واگذار کند اظهارداشت: با اقدام خوب بانک سپه در راستای خروج از بنگاه داری، سرمایه این بانک افزایش پیدا کرد.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه تلاش جدی دولت در یکسال گذشته این بوده که تکالیف بانک ها کمتر شود گفت: علیرغم محدودیت های دولت و تحریم ها تلاش کردیم تا کمتر به نظام بانکی فشار وارد شود.

وی در خصوص سرمایه پایه بانک ها برای بنگاه داری یادآور شد: 40 درصدی که به عنوان سرمایه پایه بانک برای بنگاه داری مطرح شده در واقع سقف بانک مرکزی است، لذا بانک ها نباید فراتر از آن بنگاه داشته باشند.

طیب نیا افزود: باید به این سمت حرکت کنیم که بانک ها کار اصلی و واقعی بانکداری را به شکل تخصصی و حرفه ای انجام دهند، این خواسته عمومی جامعه، دولت و مقام معظم رهبری است.

همچنین رئیس کل بانک مرکزی نیز در ادامه این جلسه هماهنگی وزیر امور اقتصاد و دارایی با بانک مرکزی را مثال زدنی و قابل تقدیر عنوان کرد.

ولی الله سیف با اشاره به نگاه مثبت وزیر امور اقتصاد و دارایی به نظام بانکی اظهارداشت: بانک مرکزی با توجه به نگاه مثبت و همراهی وزیر امور اقتصادی و دارایی در اصلاح ساختار بانک ها به هیچ وجه تنها نیست.

وی حضور طیب نیا در مجامع بانک ها را نشان اهمیت قائل شدن وزیر به مسائل بانکی عنوان کرد و گفت: تاکنون کمتر شاهد چنین نظمی در برگزاری مجامع بانک ها بوده ام.

سیف وجود رقابت نادرست در سیستم بانکی را باعث کاهش حاشیه سود بانک ها عنوان کرد و اظهارداشت: با تدابیر در نظر گرفته شده این رقابت ناسالم برای افزایش نرخ سود سپرده ها که باعث افزایش قیمت تمام شده پول می شد از بین رفت.