گرامیداشت دفاع مقدس از مهمترین ابزار مقابله با جنگ نرم است

به گزارش خبرنگار مهر، سید عیسی مهدوی عصر یکشنبه در جلسه هماهنگی برنامه های دفاع مقدس شهرستان رشت افزود: حماسه بزرگ دفاع مقدس برگ زرینی از افتخارات ملت شهید پرور ایران و الگویی کامل برای حرکت های بزرگ ضد استکباری در جهان اسلام است.

وی افزود : شهیدان برای دفاع از ارزش های دینی و انقلابی بی هیچ چشمداشتی با تقدیم جان خود بزرگترین حماسه ها را خلق و نام خود را برای همیشه در تاریخ سراسر افتخار ایران اسلامی جاودان کردند.

فرماندار رشت گفت: دفاع مقدس و هشت سال جنگ تحمیلی نمونه بارزی از استقامت و عظمت ملت ایران در برابر استکبار جهانی بوده که باید به بهترین شکل به نسل جوان معرفی شود.

وی تاکید کرد: آشنایی نسل امروز با رشادت های رزمندگان در دوران دفاع مقدس، هویت مستقل و قدرتمندی به آنان می بخشد که می تواند در برابر تهاجم فرهنگی دشمنان که ساختار شخصیتی جوانان راهدف قرار داده ایستادگی کنند.

مهدوی اظهار داشت: اگر نسل جوان و آینده ساز ایران اسلامی بیش از گذشته با ارزش های انقلاب و دوران هشت سال دفاع مقدس آشنا شود در برابر هرگونه انحرافی ایستادگی و دشمن به راحتی نمی تواند به اهداف خود در ضربه زدن به این نظام الهی دست یابد.

وی تصریح کرد: گرامیداشت دوران دفاع مقدس یکی از مهمترین ابزار مقابله با جنگ نرم دشمنان است.

فرماندار شهرستان رشت اذعان داشت: دوران هشت سال دفاع مقدس به عنوان یکی از مهمترین مقاطع عمر نظام مقدس جمهوری اسلامی در سایه همت، پایمردی و مقاومت ملت ایران به سند عزت و آزادگی ملت ایران بدل گشت.

وی در ادامه یادآورشد: تبیین رشادت های رزمندگان در دوران دفاع مقدس موجب هویت بخشی جامعه می شود.