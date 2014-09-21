به گزارش خبرنگار مهر، محمد ابراهیم الهی تبار بعداز ظهر یکشنبه در ستاد ساماندهی امور جوانان استان افزود: با همکاری دانشگاه بوعلی سینا چندین طرح پژوهشی با موضوعات طلاق، ارتباط اجتماعی و سرمایه‌های اجتماعی در دستور کار دفتر امور اجتماعی استانداری همدان قرار گرفته است.

وی با اشاره به فعالیت سازمان‌های مردم‌نهاد در همه حوزه‌ها، گفت: اگر اعتقادی به خدمات سمن‌ها نداشته باشیم، هیچ کاری در استان کارایی و سرعت لازم را نخواهد داشت لذا در حوزه اقتصادی ، فرهنگی و ازدواج بایدرویکرد و توجه به سمن ها مورد توجه قرار گیرد.

الهی تبارتشکیل مجمع خیرین ازدواج در استان را موثر عنوان و تصریح کرد: لازم است دستگاه‌های فعال در حوزه اطلاع‌رسانی از جمله صدا‌و‌سیما، مردم را با سمن ها و فعالیت های آنها آشنا کند.

وی با اشاره به برگزاری روز همدان با مشارکت سمن ها یادآورشد: اگر می خواهیم در همه زمینه ها اتفاقات خوبی بیوفتد باید رویکرد ما تقویت سمن ها باشد .

الهی‌تبار خاطرنشان کرد: اگر می خواهیم معضل کاهش ازدواج جوانان را در جامعه حل کنیم نیازمند ارائه طرح‌های کاربردی و اجرای برنامه‌های عملیاتی هستیم لذا در این زمینه از دانشگاه بوعلی می‌خواهیم به عنوان دانشگاه مادر در این زمینه ورود پیدا کند.

وی با بیان اینکه حل مشکل ازدواج جوانان یک وظیفه شرعی است، از فرمانداران خواست هر شهرستانی متناسب با ظرفیت خود و دانشگاه ها یک درصد آمار طلاق را کاهش و یک درصد آمار ازدواج را افزایش دهند .

فرماندار کبودرآهنگ هم در این جلسه با بیان اینکه در پنج ماهه نخست امسال 750 مورد ازدواج به ثبت رسیده است گفت : این درحالیست که در همین مدت 97 مورد طلاق نیز به ثبت رسیده است .

قنبری اظهار داشت : تابستان امسال در بحث اوقات فراغت جوانان 33 پایگاه در حوزه اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی و 31 کانون فرهنگی و هنری مساجد در شهرستان کبودرآهنگ فعال شده بود که 4 هزار رو 800 نفر در برنامه های فرهنگی شرکت کردند.

وی با اشاره به اینکه 82 درصد جمعیت کبودرآهنگ روستایی هستند، تصریح کرد: عدم پوشش شبکه های دیجیتال در شهرستان کبودرآهنگ سبب شده که مردم از ماهواره استفاده کنند .

احسان قنبری همچنین از عدم حضور سازمان تبلیغات اسلامی در فعالیت های فرهنگی شهرستان کبودرآهنگ خبرداد و تصریح کرد: در ماه مبارک رمضان امسال تنها 40 نفر از روحانیون مبلغ به شهرستان کبودرآهنگ اعزام شدند درحالیکه این شهرستان دارای 128 روستا است .

فرماندار شهرستان ملایرهم در این جلسه از بهره‌وری 30 هزار و 851 نفر جوان از برنامه‌های آموزشی و فرهنگی برگزارشده در این شهرستان خبر داد و اجرای 12 برنامه فرهنگی و آموزشی ، برگزاری جشنواره فرهنگی ورزشی بانوان، برگزاری همایش پیاده‌روی خانوادگی در شهر سامن و ... را از جمله برنامه های اجرا شده در این شهرستان عنوان کرد.

مصطفی آزادبخت همچنین از اهدای کمک‌هزینه خرید جهیزیه به 200 زوج جوان با همکاری کمیته امداد خبرداد و گفت: در همایشی با حضور 200 نفر از شهروندان، بحث تحکیم خانواده با همکاری نیروی انتظامی شهرستان ملایر مورد بررسی قرار گرفته است.

مدیر کل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان نیز در این جلسه از ساماندهی 10 هزار نفر از جوانان تحت پوشش این کمیته در تابستان امسال در بحث غنی سازی اوقات فراغت خبر داد گفت: در کانون های تابستانی این کمیته 5 هزارو 200 به مدت 2 ماه شرکت کرده اند .

ابراهیمی بابیان اینکه 550 نفر از جوانان تحت پوشش کمیته امداد استان را به سایر استان ها اعزام کرده ایم افزود: هزار نفر نیز در اردوهای یک روزه این کمیته شرکت کرده اند.

مدیرکل ورزش و جوانان استان هم در این جلسه تقارن هفته دفاع مقدس و هفته ازدواج را فرصت خوبی برای پرداختن به مسائل جوانان و ترویج ازدواج به سبک شهدا دانست و نقش سازمان ملی ورزش و جوانان را در رفع مشکلات جوانان نقش بسیار مهمی عنوان کرد.

سیدعبدی افتخاری از برگزاری مراسم عقد جوانان به صورت نمادین در کنار مزار شهدای گمنام باغ موزه دفاع ‌مقدس، رونمایی پایگاه خبری تحلیلی جوانان الوند، اعزام کاروان شادی جوانان به سطح شهر، فراخوان طرح‌های پژوهشی در حوزه جوانان و استفاده از توان و ظرفیت صدا‌وسیما در ترویج ازدواج به عنوان دیگر برنامه‌هایی نام برد که در هفته ازدواج به اجرا در خواهند آمد.

4 تا 10 مهر ماه همزمان با سالروز ازدواج حضرت علی(ع) و حضرت فاطمه (س) در تقویم رسمی جمهوری اسلامی ایران هفته ازدواج نامگذاری شده است.