مانور اجرای طرح سرشماری عمومی کشاورزی 93 در کهگیلویه و بویراحمد برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل آمار واطلاعات استانداری استان بعدازظهر یکشنبه در حاشیه برگزاری این مانور به خبرنگاران گفت: هدف از اجرای این مانور آمادگی بیشتر مجریان در زمان اجرای طرح سرشماری است.

مجید عیوض زاده افزود: طرح سرشماری عمومی کشاورزی از پنجم مهرماه جاری همزمان با سراسر کشور در این استان برگزار می شود.

وی بیان کرد: 126 نفر در این استان در اجرای طرح سرشماری عمومی کشاورزی سال 93 آموزش های لازم را فرا گرفتند.

عیوض زاده اظهار داشت: از این تعداد 75 نفر برای اجرای نهایی طرح سرشماری انتخاب شده اند.

وی این سرشماری را برای دستیابی به یک آمار صحیح و دقیق جهت برنامه ریزی و توسعه بخش کشاورزی بسیار ضروری دانست و تاکید کرد: لازم است همه دستگاه های اجرایی ما را در هر چه بهتر برگزاری این طرح یاری کنند.

وی کشاورزی را بخش مهم کشوردر ایجاد اشتغال و تولید پایدار عنوان کرد و گفت: سرشماری عمومی کشاورزی با ارائه آمار صحیحی می‌تواند وضعیت موجود کشاورزی را تبیین کرده و مشکلات، موانع و کمبود ها را پیش‌بینی و برنامه ها و وضعیت آینده در این بخش را ترسیم کند.