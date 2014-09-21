نرمش ترکیه برای پیوستن به ائتلاف ضد داعش

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از حریت دیلی، اظهارات رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه بیانگر نوعی نرمش وی در پیوستن ترکیه به ائتلاف ضد داعش است.

وی قبل از عزیمت به نیویورک برای شرکت در نشست مجمع عمومی سازمان ملل در کنفرانس مطبوعاتی گفت: ما بعد از گفتگو درباره نقشه راه بعدی ائتلاف ضد داعش در این خصوص تصمیم خواهیم گرفت.

اردوغان همچنین گفت یکی از دلایلی که ترکیه در نشست جده اعلامیه مشترک حمایت از مبارزه با داعش را امضاء نکرد این بود که اتبلاع این کشور گروگان داعش بودند.

اردوغان اضافه کرد: ما گفته بودیم که ما فقط به ائتلاف کمک لجستیکی و حمایتی خواهیم داد اما در برای مراحل بعدی وضعیت فرق می کند.

حال که گروگان های ترک از دست داعش آزاد شده اند گفت: وقت آن رسیده است که ما موضع خودمان را مشخص کنیم.