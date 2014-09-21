شورای مرکزی کانون پخش کنندگان سینمای ایران مشخص شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی صباغ‌زاده سخنگوی شورای مرکزی کانون پخش کنندگان سینمای ایران اعلام کرد: این کانون که یکی از قدیمی ترین و معتبرترین صنوف سینمایی کشور قلمداد می شود روز یکشنبه مورخ 30 شهریور طی انتخاباتی با حضور کلیه اعضا منتخبان شورای مرکزی خود را انتخاب و معرفی کرد.



در این مجمع عمومی ابراهیم بانکی، حبیب اسماعیلی، جلال الدین قزل ایاق، ناصر شعبانی،حسن توکل نیا، عباس حقیقی و مهدی صباغزاده به عنوان اعضائ شورای مرکزی و امیر عباس گردان و غلامحسن بلوریان به عنوان بازرسان شورای مرکزی انتخاب شدند.



طبق اعلام صباغ‌زاده همچنین در جلسه شورای مرکزی، حبیب اسماعیلی به عنوان رئیس، ابراهیم (اصغر) بانکی نایب رئیس، ناصر شعبانی خزانه دار، مهدی صباغزاده سخنگو و جلال‌الدین قزل‌ایاق به عنوان دبیر اجرایی انتخاب شدند.

