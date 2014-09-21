رزمایش تهدیدات زیستی با محوریت آنفولانزای طیور در قائمشهر برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حسین نبوی شامگاه یکشنبه در جلسه بررسی رزمایش تهدیدات زیستی با موضوع آنفولانزای فوق حاد پرندگان در قائمشهر اظهار داشت : تهدیدات در جامعه به دو شکل طبیعی وغیر طبیعی وجود دارند.

مدیر کل پدافند غیرعامل مازندران سیل و زلزله نمونه ای ازتهدیدات طبیعی دانست که با بکارگیری تکنولوژی می توان با آن مقابله کرد .



وی افزود : تهدیدات غیر طبیعی از جمله تهدیدات زیستی با پیشرفت تکنولوژی و متناسب با نوع آن بروز و ظهور پیدا کرده و یا بیشتر می شوند .

نبوی با اشاره به اینکه متولیان پدافند غیر عامل باید بسترهای مقابله را آماده کنند تهدیدات زمان صلح و جنگ را باهم متفاوت دانست و بیان کرد : افزایش بازدارندگی توسعه خدمات ، آسیب رساندن به زیرساخت های اقتصادی ، ناایمن کردن جامعه ، خسارت های مالی و ایجاد ترس و وحشت در جامعه با به مخاطره افتادن امنیت روانی مردم از اهداف مهم دشمن محسوب می شود .

وی تضعیف موقعیت بهداشت کشور را از اهداف دشمن در زمان تحریم های اقتصادی ایران دانست و اذعان داشت : با توجه به تحریم های اقتصادی موجود ، دشمن می خواهد با ایجاد بیماری و متعاقب آن تولید واکسن از این موقعیت بهره های سیاسی و اقتصادی برده و کشور و نظام را از درون تضعیف کند.

مدیر کل پدافند غیرعامل با اشاره به اینکه رزمایش تمرینی برای کسب افزایش آمادگی دستگاهها در مقابل بحران است ، خاطر نشان کرد : انجام رزمایش ها ی تخصصی آستانه تحمل مردم را بالا برده و بستر روانی جامعه را ارتقاء می بخشد.

دکتر سید حسن رضوانی مدیرکل دامپزشکی مازندران در خصوص رزمایش فوق اظهار داشت : با توجه به اینکه آنفولانزای فوق حاد پرندگان یک بیماری ویروسی بسیار خطرناک و مشترک بین انسان ، طیور و حیوانات دیگر است موضوع رزمایش سال جاری را به آن اختصاص داده ایم.

وی تشریح کرد : یک واحد 50 هزار قطعه ای مرغداری را برای مکان برگزاری این رزمایش در نظر گرفته ایم که در روز نهم مهر تمهیدات لازم برای اجرای سناریوی رزمایش در آن انجام خواهد شد.

دکتر رضوانی افزود: اکیپ های مختلف قرنطینه ، نمونه برداری صنعتی ، شناسایی واحدهای بومی و روستایی ، شناسایی پرندگان مهاجر و معدوم سازی و ضدعفونی تشکیل شده است تا با هماهنگی دستگاههای ذیربط رزمایش تهدیدات زیستی با محوریت آنفولانزای طیوردر قائمشهربه نحو احسن انجام شود.

رسول زاده معاون مدیرکل دامپزشکی استان آنفولانزای فوق حاد پرندگان را بیماری ویروسی فوق العاده مسری دانست که با سرعت انتشار بسیار بالا ، غیر قابل پیش بینی بوده و میتواند انسان و سایر موجودات را درگیر کند .

بهنام برارزاده دبیر کارگروه جهاد کشاورزی استان به تشریح اهداف رزمایش پرداخت و بیان کرد : اولین هدف این رزمایش مطالعه تهدیدات در سلامت طیور و سپس تعیین سطح مورد انتظاردر مقاطع مختلف است.

برارزاده هماهنگی و همکاری بیشتر بین دستگاههای دولتی و بخش خصوصی را از دیگر اهداف رزمایش دانست و اظهار داشت : تخمین وضعیت آینده بیماری و نحوه انتشار و پیشرفت ، ارزیابی برنامه های پیشگیری و مبارزه و ریشه کنی ، استفاده از سیستم های مراقبتی فعال و غیر فعال و آموزش های لازم به پرورش دهندگان طیور از اهداف مهم دیگر این رزمایش است.

در ادامه این جلسه مهدی محمدی فرماندارقائمشهر و رئیس پدافندغیرعامل این شهرستان اظهار داشت : پدافند یعنی واکسینه کردن و هشدار دادن که به مثابه چراغ قرمز ، خطر را به همه هشدار می دهد و در همه زمینه ها جزء ضروریات کاری همه به حساب می آید.