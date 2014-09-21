شورای تولید فیلم در انجمن های سینمای جوان فعال می شود/لحاظ نظرات سرمایه گذاران

به گزارش خبرنگار مهر، حبیب ایل بیگی شامگاه یکشنبه در نشست مشترک با فعالان سینمایی اردبیل تصریح کرد: پیش از این تولید فیلم به صورت متمرکز در تهران دایر بود و در حال حاضر تولید در ستاد مرکزی تعطیل شده است.

وی افزود: با هدف توسعه فعالیت های انجمن های استانی و حمایت از فیلم سازان مطرح قرار است هنرجویان فیلم ساخته و از بین ساخته ها منتخبان تجهیز شوند.

به گفته ایل بیگی پیش از این برای ساخت فیلم، فیلم ساز به کررات به تهران مراجعه می کرد و در قالب این ایده طرح های اولیه فیلم سازی و نه فیلم کامل با سابقه فرد فیلم ساز در شورای تولید بررسی می شود و پس از تصویب توسط شورا با فیلم ساز عقد قرار داد خواهد شد.

مدیر عامل انجمن سینمای جوانان ایران تصریح کرد: مقدمات این طرح در برخی استان ها آغاز شده و در حال حاضر 90 قرار داد که هفت مورد در استان اردبیل است بسته شده است.

وی معتقد است این شیوه ارتباط مناسبی بین فیلم ساز و شورای تولید ایجاد کرده و زمینه ای ایجاد می کند تا میزان پرورش طرح توسط فیلم ساز ارزیابی شود.

به گفته این مسئول عقد قرارداد برای 180 فیلم در سال جاری پیش بینی شده و این رقم به احتمال زیاد افزایش خواهد یافت.

ایل بیگی تاکید دارد که در این شیوه از هر فیلم سازی حمایت نمی شود بلکه طرح و فیلم خوب مورد حمایت قرار خواهد گرفت.

نظرات نهادها در عرصه فیلم سازی مورد توجه باشد

وی با یادآوری محدودیت های اعتباری انجمن سینمای جوان اضافه کرد: باید به اقتصاد فیلم توجه شود و در این راستا نظر سرمایه گذاران نیز در نظر گرفته شود.

مدیر عامل انجمن سینمای جوانان ایران تصریح کرد: درست است که انتخاب موضوع و فیلم سازی در استقلال است اما برای جلب نظر و حمایت نهادها باید خواسته های نهادهایی که احتمال می رود می توانند سرمایه گذار تولید اثر باشند در نظر گرفته شود.

وی با بیان اینکه فیلم نباید طوری باشد که فقط چهار نفر بنشینند و آن را ببینند، اضافه کرد: در سطح دنیا منوال به همین شکل است و فیلم ساز ایده خود را به دهها نهاد ارئه می دهد تا شاید مورد توجه تعدادی قرار گیرد.

ایل بیگی مشابه این مشکل را در استفاده از فاندهای خارجی توسط فیلمسازان ایرانی عنوان کرد و گفت: آیین نامه شورا باید در اختیار فیلم سازان قرار گیرد تا با اولویت ها و چارچوب های شورای تولید آشنا شوند.

وی تاکید کرد: هدف حمایت از فیلم خوب است و اگر فیلم ساز خوب در چابهار باشد در طرح جدید شوراهای تولید به اندازه فیلم ساز فعال در تهران حمایت می شود.

تلویزیون از مراکز مهم عرضه فیلم کوتاه است

مدیر عامل انجمن سینمای جوانان ایران در ادامه صحبت های خود به موضوع عرضه فیلم کوتاه اشاره کرد و گفت: تلویزیون از مراکز مهم عرضه فیلم کوتاه است اما باید نکاتی رعایت شود تا اگر فیلم در جاهای دیگر نیز شانس اکران ندارد در تلویزیون داشته باشد.

ایل بیگی فعال سازی سینمای هنر تجربه را هم در جهت ایجاد فضاهای برای اکران فیلم های هنری مثبت خواند و افزود: اهالی فیلم کوتاه می توانند از این امکان استفاده کرده و فیلم های هنری کوتاه را مشاهده کنند.

وی با بیان اینکه پنج فیلم در این خصوص از انجمن انتخاب شده است، اضافه کرد: اگر سینمای تجربی مشتری پیدا کند برگشت پذیری اقتصادی نیز در آینده خواهد داشت.

وی همچنین به ساخت برنامه تلویزیونی فیلم های کوتاه اشاره کرد و افزود: از سال گذشته مذاکرات این طرح انجام شده و اما باید بررسی شود چه تعداد از فیلم های موجود جهت اکران در تلویزیون قابل قبول است.

به گفته ایل بیگی بررسی کارشناسان از تولیدات سال های 91 و 92 در این خصوص نتایج مطلوبی را نشان نداد و باید ساخت فیلم ها به سمتی برود که تا مردم علاقه مند فیلم کوتاه باشند و فیلم کوتاه و سینمای جوان را جدی بگیرند.

بازنگری در طرح آموزش بلند مدت فیلم سازی

مدیر عامل انجمن سینمای جوانان ایران در بخشی از صحبت های خود به سیاست های جدید آموزشی این مجموعه اشاره کرد و افزود: از جمله این موارد بازنگری در دوره آموزش بلند مدت فیلم سازی بود که با اعتراضاتی از سوی کارشناسان و مخاطبان مواجه شد.

وی تاکید کرد: عمده اعتراضات رفتن به سمت آکادمیک این دوره و دوری از فضای آموزشی استاد شاگردی بود که از قضا نتایج آموزشی مناسبی نیز نداشته و موجب ریزش هنرجویان شده است.

وی تصریح کرد: در راستای پاسخگویی به نیازها سرفصل های آموزشی در دپارتمان های کارگردانی، تدوین و فیلم نامه بازنگری شده و به احتمال زیاد طول دوره فیلم سازی به هفت ماه کاهش می یابد.

ایل بیگی از پیش بینی کارگاه های مختلف در شهرستان ها خبر داد و گفت: در عین حال معاونت آموزش همایش ویژه اساتید انجمن را برنامه ریزی می کند.

به گفته مدیر عامل انجمن سینمای جوانان ایران در حوزه آموزش، تولید و جشنواره ها از هنرجویان با سابقه انجمن به عنوان مسئولان این حوزه ها نیز استفاده می شود.

سخت گیری در برگزاری جشنواره بین المللی فیلم کوتاه

ایل بیگی با تاکید به ضرورت اکران فیلم ها در وهله اول در خود استان ها اضافه کرد: هدف از برگزاری گردهمایی سالانه نیز نقد آثار تولیدی جدید است.

وی معتقد است بهتر است عیب و حسن هر فیلم در ابتدا در خود شهرستان ها بررسی شود تا آثار پخته تر شده و در جشنواره ها رقابت کند.

وی با یادآوری برگزاری دو جشنواره منطقه ای تاکید کرد: استان اردبیل به دلیل شرایط و امتیازات خاص در عرصه فیلم سازی می تواند میزبان جشنواره منطقه ای فیلم کوتاه باشد.

مدیر عامل انجمن سینمای جوانان ایران برگزاری جشنواره های استانی را فرصتی برای رقابت استان ها دانست و افزود: امسال در نظر داریم برای رقابت آثار مطرح جشنواره بین المللی فیلم کوتاه تهران را با جدیت و سخت گیری بیشتر به اجرا درآوریم.