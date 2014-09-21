حماسه دفاع مقدس همیشه در اذهان ملت باقی خواهد ماند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد تقی بهبودی به مناسبت فرارسیدن هفته دفاع مقدس عصر یکشنبه در جمع خبرنگاران رسانه های گروهی استان که در محل دفتر امام جمعه قزوین برگزار شد گفت: حماسه دفاع مقدس و ماه شهریور یادآور روزهای به یاد ماندنی برای ملتی است که فرزندان وفادارش با نثار خون خود توانستند از شرف و عزت میهن اسلامی دفاع کرده و افتخار بیافرینند.



وی افزود: 31 شهریور روزی است که استکبار جهانی به مزدوری صدام حسین که نمایندگی قدرتهای بزگ را بر عهده داشت در هجومی گسترده از زمین و هوا و دریا به ایران اسلامی یورش برد و تصور می کرد حال که از حمایت های شرق و غرب برخوردار است می تواند به اهداف شوم خود دست یابد اما لطف الهی با شجاعت رزمندگان به گونه ای دیگر رقم خورد و پیروزی ملت افتخارآفرین شد.



بهبودی بیان کرد: ملت سلحشور ایران در این تهاجم بیرحمانه توانست با رهبری خردمندانه و حکیمانه امام راحل(ره) و عنایت خضرت ولیعصر(عج) و فداکاری و جانفشانی فرزندان غیور خود بویژه نیروهای مسلح اعم از ارتش، سپاه و بسیج جان برکف اجازه ندادند یک وجب از خاک میهن در دست دشمن بماند و برگ زرین دیگری در تاریخ رقم زدند.



وی یادآورشد: همه وظیفه داریم در ایام هفته دفاع مقدس برای هرچه باشکوهتر برگزار شدن برنامه های ویژه آن تلاش کنیم و در انتقال تجربیات و ارزشهای آن دوران کوتاهی نکنیم.



رئیس شورای یاست گذاری ائمه جمعه استان قزوین اظهارداشت: نسل جوان و آینده ساز کشور باید با فرهنگ جبهه و جنگ آشنا شود و بداند جایگاه امروز کشور مرهون جانبازی، ایثارگری و شهادت بهترین فرزندان این سرزمین است و در صیانت از این دستاورد کوتاهی نکند.



وی اظهارامیدواری کرد با مشارکت گسترده مردم در برنامه های هفته دفاع مقدس یاد شهدا و رزمندگان همچنان در اذهان زنده بماند.

