سرشماری کشاورزی با اقتصاد مقاومتی منطبق است

به گزارش خبرنگار مهر رحیم قاسمی طوسی شامگاه یکشنبه در نشست خبری با محوریت دفاع مقدس و سرشماری کشاورزی درفرمانداری نکا ، دفاع مقدس را به عنوان دوران طلایی و پیروزی بر دشمنان را به عنوان مدال پر افتخاری برای مردم ایران قلمداد کرد و بیان داشت: برکتی که امروز در نظام کنونی مشاهده می کنیم به پاس خون شهدا ، ازخودگذشتکی ایثارگران و جانبازان در جنگ تحمیلی بوده است.

وی افزود: با حماسه های ماندگار و پر افتخار رزمندگان دفاع مقدس برگ زرین دیگری در تاریخ انقلاب اسلامی ثبت و به یادگار ماند.

فرماندار نکا با اشاره به سرشماری کشاورزی آمار را زیر ساخت کشور دانست و تصریح کرد: با آمارهای صحیح و روشن باید دولت را در برنامه ریزی توسعه و ایجاد اشتغال حداکثر کمک رسانی را انجام دهیم.

قاسمی طوسی اضافه کرد: خبرنگاران می توانند با انعکاس اخبار مربوط به آمار مردم را نسبت به این امر مهم آگاه سازند چرا که با اطلاع رسانی به هنگام به مردم می توانیم دقیق ترین و بهترین آمار را داشته باشیم.

وی با اشاره به پیامدهای انعکاس اخبار در سطح شهرستان بیان داشت: انعکاس خبر در سطح شهرستان و انتشار آن توسط برخی از خبرنگاران پیامدهایی را درپیش دارد لذا نباید انتظار داشت تمامی اخبار منعکس شود.

وی ادامه داد: مسئولان سطح شهرستان باید با آمار دقیق و اطلاعات صریح دقت کافی را بکار ببندند تا آمار و ارقام در دسترسشان بار منفی نداشته در غیر اینصورت مسئولی که بار منفی برای دولت تدبیر و امید ایجاد کند با وی برخورد خواهیم کرد.

فرماندار نکا با اشاره به ارتباط هفته دفاع مقدس با دولت اظهار کرد: مگر می شود هفته دفاع مقدس را از دولتی که ریاست آن در طول هشت سال دفاع مقدس درکنار فرمانده جنگ بودند ؛ جدا کرد چرا که آیت الله هاشمی خودشان تحلیلگر جنگ و مسائل مربوط به آن بودند لذا در این راستا گرامی داشتن هفته دفاع مقدس و پاسداری از دستاوردهای انقلاب اسلامی وظیفه همه مسئولان می باشد.

قاسمی طوسی با تاکید بر اینکه دولت در خصوص اقتصاد مقاومتی تمام پتانسیل خودش را گذاشته است ؛ افزود : موضوع سرشماری کشاورزی با رهنمودهای رهبری در مورد اقتصاد مقاومتی منطبق است لذا مردم باید در سرشماری کشاورزی کمال همکاری را با دولت داشته باشند.

وی به نقش روابط عمومی ها اشاره کرد و گفت: روابط عمومی ها باید خدمات دستگاه خود را به اطلاع مردم برسانند چرا که این شهرستان به عنوان شهری مردمی که با همت مردم مسیر ترقی را می پیمایند.

وی بیان کرد: ارزش و جایگاه روابط عمومی را باید به درستی حفظ کرد چرا که در کنار مشقت فراوان باید جلوتر از همه بخش های ادارات قرار داشته باشد.

این مقام مسئول با تاکید بر اینکه از انتقاد سازنده استقبال می کند ، اذعان داشت: انتقاد با تخریب فرق دارد و مسئولی که تحمل انتقاد سازنده را ندارد نباید به دنبال صندلی مسئولیت باشد من هم به عنوان فرماندار شهرستان با روحیه انتقادی برنامه های مدنظر خود را در شهرستان اجرا خواهم کرد.

وی یاد آور شد: برای دسترسی به امکانات بیشتر و جهت رفاه شهروندان باید تلاش کرد چرا که با تلاش مستمر و به دور از هرگونه اختلاف در سلایق قطعا به نتیجه مطلوب خواهیم رسید.

قاسمی طوسی با اشاره به اینکه باید فضا برای مدیریت و خدمت جوانان در شهرستان نکا باز شود ؛ افزود : در هر مسئولیتی که حضور داشته باشم تمام تلاش خودم را برای موفقیت و فضا را برای مدیریت و خدمت جوانان در سطح شهرستان ایجاد خواهم کرد.

فرماندار نکا در ادامه با بیان شغل های مظلوم جامعه تصریح کرد : بعضی از شغل ها همانند شغل مقدس خبرنگاری مظلوم واقع شدند که در این راستا باید به شرایط معیشت و زندگی آنها توسط مدیران سطح شهرستان رسیدگی شود.

وی با تاکید بر اینکه اصحاب رسانه نقش پررنگی در برجسته شدن مشکلات شهرستان دارند ؛ بیان کرد : برای اصلاح مشکلات شهرستان باید ابتدا از خودمان آغاز نماییم همچنین در بحث سرشماری در جلسه شورای اداری از روسای ادارات خواستم از خودمان آغاز و با بیان واقعیت پیگیر حل مشکلات شویم.

قاسمی طوسی با اشاره به امنیت گلزار شهدا گفت: نور گلزار شهدا هیچ وقت نباید خاموش شود چون امنیت و آسایشی که در این کشور برقرار شده است به دلیل جان فشانی های شهدا است لذا باید امنیت و آسایش هم در گلزارهای شهدا حکمفرما شود.