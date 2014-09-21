فرهنگ ایثار و شهادت را در مدارس عمومی کنیم

به گزارش خبرنگار مهر، سید امیر حسینی جو شامگاه یکشنبه در ششمین جلسه شورای اداری شهرستان گفت: فرهنگ ایثار وشهادت راه نجات جامعه است که می تواندجامعه را بیمه کند وباعث پیشرفت انقلاب می شود.

فرماندار عباس آباد در خصوص هفته دفاع مقدس گفت: رفتار ما باید بسیجی باشد همانطور که آنها تمام وجود خود را گذاشتند تا به کشور لطمه نخورد ماهم باید رفتا خود را همانگونه تنطیم کنیم.

وی در خصوص آمار وسرشماری کشاورزی در کشور گفت: با ارائه آمار درست می توان در ارائه برنامه های پیشرفت کشور با این پتانسیل بالا درست اقدام کنیم.

حسینی جو با اشاره به اینکه فرمانداری با ادارات دیگر تفاوت دارد گفت: فرماندار نماینده عالی دولت است و بعضی از ادارات کم توجهی می کند به این موضوع که درست نیست.

وی افزود: ما باید در بخش سرمایه گذاری خصوصی بیشتر توجه کنیم وکمتر سنگ اندازی کنیم در آن خصوص وانععطاف پذیر باشیم.

حسینی جو بنای کار را همدلی وهمکاری برشمرد وگفت: قصد ماحرکت در مسیرآرمان شهدا وانقلاب وامام وحرکت در مسیر خدمت به مردم است واگر ازآن مسیر فاصله بگیریم جای تامل دارد.

فرماندار عباس آباد با قدردانی از حضور خبرنگاران گفت: در جلسه ای که با استاندار برگزارشد خبرنگاران خیلی دلسوز تر از مسئولین عمل کردند وهمیشه با چشمان باز تمامی مشکلات را می بینند وبیان می کند ومنصفانه قلم می زند.

رئیس شورای اسلامی استان مازندران با اشاره به اینکه مطالبات مردم انباشته شده است گفت: مطالبات مردم مخصوصا در مازندران انباشته شده ومازندران 45 درصد از برنامه 5 ساله دولت عقب تر است واین موضوع در غرب استان بیشتر است.

حمیدرضا افراشته افزود: ما زیر ساختهای درستی نداریم واین جوابگوی این جمعیت نیست چه برسد که فردا بزرگ راه ساخته شود و دولت دنبال یک مدل جدید هستیم.

وی با اشاره به اینکه بعضی از طرح ها را باید ملی دید، گفت: سال گذشته نزدیک به 200 نفر غریق داشتیم واین موضوع باعث می شود که طرح دریا را ملی به آن توچه کرد ویا کمربندی وجاده ها که جوابگو جمعیت شهرستان نیست چه برسد مسافران میلیونی سراسر کشور باشد.

برنامه خاصی برای آینده نداریم

افراشته بابیان این مطلب که باید دید دیگر استانهای موفق چگونه عمل می کند گفت: ما هیچ برنامه خاصی برای چند سال آینده نداریم ومی توانیم با بازنگری در عملکرد موفق دیگر استانها بهتر عمل کنیم و خود یک معجزه ای را در مدیریت ایجاد کنیم.

عبدالحسنی رئیس جهاد کشاورزی عباس آباد گفت: امسال آمارگیری با سالهای گذشته تفاوت دارد ولی مهمترین مسئله ما کمبود خودرو است که باآن مواجعه هستیم چون مناطق فاصله زیادی با هم دارند.

تحصیل 8000 دانش آموز در عباس آباد

رئیس آموزش وپرورش عباس آباد گفت: امسال با حدود 8 هزار دانش آموز و639 معلم و57 مدرسه و339 کلاس درس به استقبال مهر می رویم.

محمد یوسف مهر قاسمی گفت: در روز شگوفه ها با حدود 749 دانش آموز کلاس اولی زنگ مدارس ابتدایی به صدا در می آید و از بین 639 همکار معلم تقریبا 70 درصد آن متقاضی انتقالی هستند که این باعث کمبود معلم در شهرستان می شود.

امام جمعه سلمانشهر گفت: برمسلمانان شرعا واجب است که آنقدر قوی شوند تا نگذارند دشمنان ذره ای از خاک آنان را بدست آورند.

حجت الاسلام شیدایی افزود: با شروع فصل مدارس ما دچار مشکل کمبود معلم مواجه هستیم و مسئولان استانی باید توجه کنند در بعضی از شهر ها ما معلم داریم ولی دانش آموز نداریم ولی اینجا با کمبود معلم مواجعه هستیم .

وی افزود: مشکل بعدی شهر سلمانشهر درمانگاه است، این مرکز جوابگوی مردم منطقه نیست چه برسد مسافران و گردشگران آن شهر و گاهی اتفاق می افتد که اصلا در این مرکز پزشک نیست که البته این موضوع را باید مسئولین استانی توجه کنند .