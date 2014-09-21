به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد نظری مهر، شامگاه یکشنبه در سومین جلسه مدیریت بحران شهرستان ترکمن گفت: تا مرز بین دو استان گلستان و مازندران مشخص نگردد چنین مسائل و مشکلات مثل آتش سوزی جزیره آشوراده بیش از این نیز بوجود خواهد آمد.

وی با بیان اینکه محیط زیست دریای خزر در حال نابودی است، افزود: فقدان برنامه ریزی باعث شده متولی ها مشخص نباشد.

وی با خطاب قرار دادن مجریان کشور گفت: عدم برنامه ریزی و مشخص نبودن حد مرزی استان گلستان با استانهای همجوار باعث شده که سرمایه گزاران از استان باپتانسیل گلستان فراری شوند.

نظری مهر تصریح کرد: عدم برنامه ریزی ریشه تمام مشکلات ما است و باعث شده بسیاری از طرح های بالقوه به بالفعل تبدیل نشده و در استانهای دیگر اجرایی شوند.



فرماندار شهرستان ترکمن نیز با تشکر از زحمات تمام کسانی که درباب آتش سوزی جزیره آشوراده کمک کردند، گفت: همه ادارات و دستگاه های اجرایی مرتبط با این مسئله تقدیر و تشکر می کنم که باتوجه به کمترین امکانات موجود بیشترین بهره وری را داشتند. همچنین از شهروندان بندرترکمن نیز متشکر هستم که بصورت خودجوش برای خاموش کردن آتش زحمت کشیدند.

جزیره آشوراده نیازمند تجهیزات مقابله با حوادث غیرمترقبه است

مرجان نازقلچی افزود: نیاز هست که در جزیره آشوراده تجهیزات ویژه ای جهت مقابله با حوادث غیرمترقبه داشته باشیم.

وی اظهار کرد: طبق گزارشی که بدستم رسید این آتش سوزی باعث تخریب علفزارها شد و متاسفانه شاهد اجساد برخی حیوانات مثل گراز، خرگوش، مار، قرقاول و برخی پرندگان آبزی بودیم.

فرماندار شهرستان ترکمن در ادامه گفت: طی جلسه ای که با استاندار گلستان داشتیم از ایشان خواستیم که در ابتدای امر متولی و مدیریت جزیره آشوراده را مشخص کنند تا این جزیره بیش از این آسیب نبیند.

نازقلچی برقراری گشت های هوایی و دریایی، امکان لوله کشی از آب دریا به جزیره، تجهیز نهادهای موجود در جزیره آشوراده، تجهیز امکانات اطفاء حریق در جزیره و آموزش پرسنل موجود را از جمله پیشنهادات برای پیشگیری اینگونه حوادث در جزیره آشوراده خواند.